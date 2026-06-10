Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva e volto riconoscibile della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta, si è spenta a Milano all’età di sessantasei anni. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 9 giugno 2026 presso il Policlinico di Milano per complicazioni cardiache, è stata confermata dalla famiglia. Nata il 13 maggio 1960, Caselli aveva ricevuto nel 2024 la diagnosi di un carcinoma polmonare al terzo stadio. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. I funerali si terranno venerdì 12 giugno a Milano.

Conosciuta anche con il nome completo di Patrizia Incerti Caselli, aveva raggiunto la notorietà lavorando sia in Rai sia per emittenti private. Il suo percorso professionale fu caratterizzato dalla partecipazione a programmi di successo come "Bella d’estate", "La rete", "Detto tra noi" e "Se fosse...", dimostrando una notevole versatilità sia come presentatrice sia come attrice. Collaborò con personalità di spicco del panorama televisivo quali Walter Chiari e Luciano Rispoli. Negli ultimi anni, aveva inoltre arricchito la sua presenza pubblica come opinionista in diverse trasmissioni Mediaset.

La svolta personale e il legame con Craxi

La vita di Patrizia Caselli conobbe una svolta significativa nel 1994, quando, all'apice della sua popolarità televisiva, scelse di ritirarsi dalla scena per trasferirsi ad Hammamet, in Tunisia.

Questa decisione fu dettata dalla volontà di rimanere accanto a Bettino Craxi, l’ex presidente del Consiglio, durante il suo esilio. Caselli rimase al fianco di Craxi fino alla sua morte, avvenuta nel 2000, condividendo con lui un periodo segnato da isolamento e difficoltà.

Sul piano personale, Patrizia Caselli era madre adottiva di François, un figlio che aveva accolto e cresciuto lontano dai riflettori, al quale era profondamente legata. Dopo l'esperienza in Tunisia, sposò il medico Alberto Bossi. Nel 2024, aveva scelto di rendere pubblica la sua battaglia contro il carcinoma, affrontando la malattia con riservatezza e dignità, e dimostrando un forte attaccamento ai valori familiari.

Gli esordi e il successo televisivo

La carriera di Patrizia Caselli ebbe inizio con esperienze nel mondo della pubblicità e piccole parti cinematografiche, tra cui una collaborazione con il regista Nanni Loy. La sua popolarità crebbe rapidamente grazie alle televisioni private lombarde, in particolare a Telealtomilanese, dove lavorò e intrattenne una relazione affettiva con Walter Chiari. Il grande salto avvenne con la Rai, dove condusse "Detto fra noi" su Rai 2 insieme a Piero Vigorelli, programma spesso ricordato come un precursore dell'attuale "La vita in diretta".

La scelta di abbandonare la televisione per motivi personali segnò il suo definitivo allontanamento dal mondo dello spettacolo, pur mantenendo occasionali apparizioni come opinionista.

Il suo percorso umano e professionale è ricordato per l'intensità e la determinazione con cui affrontò le proprie scelte, anche quelle più complesse, lasciando un'impronta discreta ma significativa nel panorama mediatico italiano.