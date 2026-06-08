Il Teatro San Carlo di Napoli ha ospitato la cerimonia dei Nastri d’Argento 2026 dedicati alla serialità italiana, organizzata dal Sindacato giornalisti cinematografici. Un momento clou è stato il premio ‘Protagonista internazionale’ assegnato all’attore turco Can Yaman per la sua interpretazione in Sandokan, serie molto attesa e acclamata.

La serata ha visto numerosi altri riconoscimenti. Carlo Verdone è stato eletto ‘Personaggio dell’anno’ per l’ultima stagione di Vita da Carlo e per il film Scuola di seduzione. Un Nastro speciale è andato a Lino Guanciale, celebrato per la sua carriera in fiction amate come Il commissario Ricciardi e Le libere donne.

Questi premi hanno evidenziato la crescente rilevanza delle produzioni seriali di qualità nel panorama culturale italiano.

Le serie e gli interpreti premiati

La ‘Serie dell’anno’ è stata Portobello di Marco Bellocchio, opera che narra la vicenda di Enzo Tortora, ingiustamente accusato. La serie ha ricevuto un riconoscimento collettivo che ha coinvolto il regista Marco Bellocchio, il protagonista Fabrizio Gifuni, gli sceneggiatori, i produttori e parte del cast artistico e tecnico.

Tra le altre produzioni, la terza stagione di Call My Agent – Italia ha vinto come ‘Migliore Commedia’, Il mostro come miglior ‘Crime’, Prima di noi come miglior Drama e Il falsario di Stefano Lodovichi (con Pietro Castellitto e Giulia Michelini) come miglior ‘Film tv’.

La serie più votata è stata La Preside, che ha valso a Luisa Ranieri il premio ‘Protagonista Grandi Serie 2026’ per il ruolo della preside Eugenia Carfora.

Per le interpretazioni, Carolina Crescentini è stata la protagonista più votata per Mrs Playmen (Netflix), mentre Luca Argentero ha ricevuto un premio per Avvocato Ligas (Sky). I migliori non protagonisti sono risultati Benedetta Porcaroli per Zvanì (Rai) e Corrado Guzzanti per I delitti del BarLume (Sky). Un Nastro speciale è stato assegnato a Maurizio de Giovanni, celebrato per i vent’anni dal suo primo romanzo e i dieci dal debutto nella serialità con I Bastardi di Pizzofalcone.

Il Nastro d’Argento SIAE è andato a Ilaria Macchia (autrice di La Storia e Petra).

I giovani interpreti premiati da Nuovo Imaie sono stati Lea Gavino per Guerrieri – La regola dell’equilibrio (Rai) e Romano Reggiani per Mare Fuori 6 (Rai). La Fondazione Claudio Nobis ha premiato Carmine Recano per Noi del rione Sanità (Rai), serie che racconta il valore sociale della legalità.

Omaggi alle soap opera e il ruolo di Napoli

L’evento ha anche reso omaggio a due significative soap opera italiane. Un posto al sole (Rai), che festeggia trent’anni e ha visto la partecipazione di Whoopi Goldberg, ha ricevuto un premio per l’intero cast e la produzione, ritirato da Antonio Parlati, Miriam Candurro e Patrizio Rispo. Celebrazioni anche per i dieci anni de Il Paradiso delle Signore (Rai), ambientato nella Milano degli anni Sessanta e Settanta, con la presenza dell’attrice Vanessa Gravina e del produttore Giannandrea Pecorelli.

La scelta del Teatro San Carlo di Napoli come sede della premiazione sottolinea l’autorevolezza dell’evento e la centralità della città nel panorama delle produzioni televisive. Napoli, culla di creatività, continua ad attrarre progetti di primo piano, mantenendo i riflettori internazionali sulla serialità italiana.