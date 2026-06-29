C'è davvero un ritorno di fiamma in corso tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? I diretti interessati non si sono ancora esposti sull'argomento, ma il like del dj ad un commento che parla solo d'amicizia sembra aver deluso una bella fetta di fan. Deianira Marzano, però, si è detta convinta del fatto che i due ex di Uomini e donne avrebbero passato la notte insieme dopo una serata in discoteca a Mykonos.

Le ultime novità su Nilufar e Giordano

Che cosa sta succedendo tra Nilufar e Giordano? Sono tornati insieme oppure tra loro c'è solo un'amicizia?

Queste sono solo alcune delle domande che impazzano in rete negli ultimi giorni, soprattutto dopo che i due sono stati avvistati in atteggiamenti affettuosi in discoteca a Mykonos.

Se l'ex tronista di Uomini e donne non si è sbilanciata in nessun modo sui rumor che stanno circolando sul suo privato, il dj ha messo "mi piace" ad un commento che ha un po' confuso gli irriducibili sostenitori dei Gilufar.

Il gesto che non passa inosservato

"Forse non avete capito che sono solo amici", è questo il commento che Giordano ha apprezzato su Instagram spiazzando la maggior parte dei fan del suo rapporto con Nilufar.

Cosa avrà voluto dire il dj con questo gesto? Sui social ci sono pareri contrastanti, ovvero c'è chi pensa che questo like sarebbe una presa in giro a chi l'ha scritto e chi è convinto che sarebbe una smentita a tutti i gossip degli ultimi giorni.

Io nelle ultime ore ci ho creduto quanto voi. Ma nessuno ha notato questo like di giordano? Purtroppo #gilufar pic.twitter.com/SKQZr67y6k — Silvia (@Silvia74542107) June 28, 2026

Il parere dei fan sui social

La poca chiarezza di Nilufar e Giordano non sta facendo altro che confondere sia i loro fan che le persone che sono curiosa di sapere se c'è davvero un ritorno di fiamma in corso ad otto anni di distanza dalla scelta negli studi di Uomini e donne.

"Io ci avevo creduto, ma questo like che vuol dire?", "Avrà sbagliato?", "A me non interessa, io valuto i fatti", "Solo amici? Ma per favore", "Se ci fosse solo un'amicizia l'avrebbero già detto", "Ha messo like a quasi tutti i commenti sotto il post, quindi non conta nulla", "Ha messo mi piace anche a chi lo ha insultato, io non darei troppo peso a questa cosa", "Facciamoli vivere", "Prima o poi sapremo la verità", "Ma perché tutto questo mistero?", si legge su X in questi ultimi giorni.