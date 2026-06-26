Era il 2018 quando Nilufar Addati ha scelto Giordano Mazzocchi a Uomini e donne e, a distanza di otto anni da quel momento, sul web si parla ancora di questa ex (?) coppia. Lo scorso 25 giugno, infatti, il dj ha postato un video con protagonista l'influencer napoletana: questa mossa social ha svelato che i due sono in vacanza insieme a Mykonos e molti fan sono tornati a sperare in un ritorno di fiamma.

Il riassunto delle ultime ore dei Gilufar

Cosa sta succedendo tra Nilufar e Giordano? I fan di U&D se lo stanno domandando da diverse ore, ovvero da quando il ragazzo ha pubblicato una storia su Instagram interamente dedicata all'ex fidanzata.

Il dj, infatti, ha ripreso l'influencer al tramonto e questo video ha ufficializzato il fatto che sono entrambi in vacanza a Mykonos (probabilmente con altre persone, non da soli).

L'ex tronista ha repostato immediatamente il filmato sul suo account, ma né lei né il giovane che ha scelto in tv otto anni fa hanno dato ulteriori spiegazioni su quello che starebbe accadendo tra loro.

IL RITORNO DI GIORDANO E NILUFAR? pic.twitter.com/4H1DRS9RMO — Trash Italiano (@trash_italiano) June 25, 2026

L'emozione dei fan della coppia nata a U&D

Da mesi sul web si vocifera di un presunto ritorno di fiamma tra Nilufar e Giordano, ma l'indizio più concreto sembra essere il video che lui ha postato giovedì scorso dalla Grecia.

"Quindi è ufficiale?", "Mi sento svenire dopo queste novità", "Non scherziamo, io sono debole di cuore", "Per me è solo una mossa per far parlare", "Piango di gioia", "Lei lo ha aspettato per anni, mi sento male", "Nessuno le ha più fatto battere il cuore come Giordano", "Cosa sta succedendo?", "E se fosse solo hype?", "Che meraviglia", "Sto malissimo", "Diteci di più, non potete lasciarci così", si legge su X in queste ore.

Il like al post della Grecia

Dopo aver svelato che sono insieme a Mykonos, Nilufar e Giordano non hanno dato ulteriori spiegazioni sul loro attuale rapporto e questo non sta facendo altro che alimentare la curiosità di chi li segue sin dai tempi di U&D.

Oggi, 26 giugno, l'ex tronista ha postato alcune foto che ha scattato durante la vacanza in Grecia e il dj le ha messo like quasi immediatamente.

Al momento, però, i Gilufar non hanno né confermato e né smentito le voci che li rivorrebbero di nuovo in coppia ad otto anni di distanza dalla scelta in tv.