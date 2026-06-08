La seconda stagione di «Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883», una produzione Sky Original, si prepara al debutto in esclusiva su Sky e in streaming su Now a partire dal 9 ottobre. Il nuovo teaser offre le prime immagini di questa dramedy in otto episodi, che torna a esplorare la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, focalizzandosi sul cruciale anno 1993. Lo stesso Max Pezzali ha definito il 1993 come l'anno che ha segnato una svolta indelebile nella sua vita e in quella del duo, grazie anche all'uscita di un nuovo album che avrebbe ridefinito la loro carriera e l'immaginario collettivo degli anni Novanta italiani.

La serie, prodotta da Sky Studios e Groenlandia (Gruppo Banijay) con Matteo Rovere e Sydney Sibilia alla produzione, si concentra sull'uscita del secondo e ultimo album degli 883, nel pieno dell'ascesa del gruppo di Pavia verso il successo nazionale. I ruoli dei protagonisti sono nuovamente affidati a Elia Nuzzolo nei panni di Max e Matteo Oscar Giuggioli in quelli di Mauro. Il cast vede anche il ritorno di Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo) e Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto). Tra le new-entry di questa stagione figurano Gaia Zampighi e Rosa Barbolini. La regia è stata completamente rinnovata, con un team composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi.

La sceneggiatura è firmata da Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Marco Pettenello.

Il 1993: tra musica, sogni e la vita da popstar

Ambientata nel “mitico” 1993, la trama si snoda attraverso nuovi amori, concerti memorabili, l'esperienza del film Jolly Blu e il sogno americano che accompagna i giovani Max e Mauro. Questo percorso, intriso di musica, ha permesso a un'intera generazione di identificarsi nei successi degli 883. La narrazione culmina con il raggiungimento del primo posto in classifica, ma non si limita a raccontare l'ascesa musicale. La serie esplora anche la complessità della vita da popstar, vissuta “da dentro”, fatta di successi travolgenti e crisi personali. Le tensioni emergenti tra Max e Mauro pongono il quesito centrale della stagione: quale sia il prossimo sogno dopo aver realizzato quello principale e come si evolve il rapporto tra amici di lunga data quando si passa dalla provincia alla scintillante Milano della moda e alla scoperta dell'America.

Il cast si arricchisce con figure chiave del percorso artistico degli 883, come Silvia, Cisco, Pierpaolo e Claudio Cecchetto, rappresentando la rete di relazioni personali e professionali che ha accompagnato la band nei momenti di maggiore successo. L'ambientazione si sposta tra Pavia, Milano e l'America, offrendo uno sguardo sul dietro le quinte della scena musicale e sull'immaginario dei fan di quegli anni.

L'eredità degli 883: dalla provincia al successo generazionale

La scelta di focalizzarsi sul 1993 è profondamente simbolica, rappresentando non solo l'apice per gli 883, ma anche il periodo in cui si consolidano le caratteristiche narrative e musicali che avrebbero reso il gruppo un simbolo della pop culture italiana.

Questa stagione si inserisce sulla scia del successo della precedente, «Hanno Ucciso l’Uomo Ragno», annoverata tra le serie Sky Original più viste di sempre, approfondendo l'evoluzione della band verso il secondo e conclusivo album. Il gruppo di Pavia, fondato all'inizio degli anni Novanta, ha lasciato un segno indelebile nella musica leggera italiana con brani capaci di attraversare generazioni, e la serie mira a restituire sia le atmosfere dell'epoca sia le dinamiche personali dei due frontman.

La collaborazione tra Groenlandia, nota per i suoi racconti generazionali, e Sky Studios porta sugli schermi una storia di trasformazione, sogni e amicizia. La dramedy pone particolare attenzione alle dinamiche dietro i riflettori, mostrando le difficoltà di crescere nel mondo dello spettacolo e di mantenere vivi i legami d'origine.

Gli otto nuovi episodi permettono di approfondire i rapporti tra i personaggi, le scelte artistiche e le vicende meno note che hanno condotto alla chiusura di una stagione irripetibile per la musica pop nazionale.