La serata televisiva di sabato 27 giugno è stata dominata dagli eventi sportivi, che hanno catturato una netta prevalenza negli ascolti. Rai1 si è distinta in prima serata grazie alla trasmissione ‘Notti Mondiali’, in onda dalle 21:42 alle 22:44, che ha registrato un notevole successo con 1 milione 888 mila spettatori e uno share del 14,5%.

Successivamente, l'attenzione del pubblico si è spostata sulla partita di calcio tra Croazia e Ghana, trasmessa in diretta dal Philadelphia Stadium a partire dalle 23:00. L'incontro ha ulteriormente consolidato il primato della rete, coinvolgendo quasi 1 milione 975 mila spettatori e raggiungendo un share medio del 24,3%.

Nel dettaglio, il primo tempo della partita ha segnato il 23,2% di share, per poi salire significativamente al 26% nel secondo tempo, a testimonianza del crescente interesse e dell'emozione generata dall'evento sportivo.

I principali programmi non sportivi della serata

Nonostante il dominio degli eventi sportivi, altri programmi hanno saputo ritagliarsi un ruolo significativo nel panorama degli ascolti televisivi. Su Canale 5, la replica di ‘Ciao Darwin’, andata in onda dalle 22:11 all’1:19, ha ottenuto un solido 15,4% di share con 1 milione 360 mila spettatori. Questo dato conferma il programma come una delle scelte preferite dal pubblico nella fascia di seconda serata, dimostrando la sua capacità di attrarre un'ampia audience anche in replica.

Al terzo posto per share complessivo si è posizionata Rete4 con la soap opera ‘La Promessa’, che ha totalizzato il 7,1% di share e 840 mila telespettatori. Questi risultati, pur in una serata fortemente orientata allo sport, sottolineano la varietà dell’offerta televisiva e la costante capacità delle emittenti di attrarre pubblici diversi con generi differenti.

La sfida nell'access prime time

Anche nella strategica fascia dell’access prime time, la competizione tra le principali reti nazionali è stata particolarmente serrata. ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha conquistato un pubblico vasto e fedele, raggiungendo 3 milioni 593 mila spettatori e un 26,4% di share, superando il diretto concorrente.

Su Rai1, ‘Affari Tuoi Mundial’ ha comunque registrato ottimi numeri, con 3 milioni 326 mila spettatori e il 24,5% di share, confermando l'elevato interesse del pubblico anche per i programmi di intrattenimento in questa fascia oraria. Altri canali hanno contribuito alla diversificazione degli ascolti nell'access prime time: su La7, ‘In Onda’ ha totalizzato 871 mila spettatori con il 6,5% di share, mentre ‘4 di Sera Weekend’ su Rete4 ha raccolto 696 mila spettatori e il 5,4% di share. Questi dati evidenziano la costante competizione e la presenza di un pubblico ampio e diversificato che segue i programmi anche nelle fasce orarie che precedono la prima serata.