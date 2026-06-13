La giornalista sportiva Paola Ferrari è stata al centro di un acceso dibattito sui social network dopo il suo debutto alla conduzione dei pre e post-partita dei Mondiali di calcio 2026 su Rai1. Numerosi utenti hanno criticato il suo aspetto fisico, in particolare viso, trucco e occhi. Ferrari ha affrontato le polemiche con fermezza, sottolineando che simili attacchi non sono una novità per lei e di aver ormai imparato a gestirli con distacco.

La replica alle critiche e la denuncia della misoginia

La conduttrice ha definito le osservazioni ricevute “ripetitive e poco originali”, invitando chi non apprezza la sua presenza televisiva a cambiare canale.

Ferrari ha evidenziato come tali attacchi siano spesso rivolti alle donne, qualificandoli come “puerili e stancanti” e sintomo di una radicata mentalità misogina. Se in passato questi commenti l'hanno ferita, oggi non le fanno “né caldo né freddo”, sostenendo che la miglior risposta agli hater sia continuare a vivere la propria vita senza lasciarsi condizionare.

Salute e prevenzione: l'esperienza personale di Paola Ferrari

Ferrari ha condiviso la sua esperienza personale, raccontando di aver affrontato un tumore alla pelle. Ha sottolineato la sensibilità della sua carnagione chiara e l'importanza cruciale della prevenzione, specialmente per chi ha una pelle simile. Dopo l'intervento, che le ha lasciato ventiquattro punti sul viso, la giornalista ha rassicurato che oggi le cicatrici sono quasi invisibili grazie all'abilità dei chirurghi.

Riguardo alle voci su presunti problemi agli occhi, Ferrari ha categoricamente smentito qualsiasi problema di salute, spiegando che la stanchezza visibile in televisione è la conseguenza delle lunghe ore di lavoro per la preparazione delle trasmissioni.

Riflessioni sui social network e consigli alle giovani colleghe

Ferrari ha espresso profonda preoccupazione per il clima sui social network, dove spesso prevalgono atteggiamenti ostili e mancano strumenti efficaci per contrastare gli hater. Ha suggerito di riscoprire gli spazi sociali reali, come scuole e oratori, e ha enfatizzato il valore dello sport come fondamentale luogo di aggregazione. Infine, ha rivolto un consiglio alle giovani colleghe: non lasciarsi influenzare dalle critiche online e, se lo desiderano, rispondere con determinazione, altrimenti ignorare gli attacchi, continuando a vivere la propria vita con serenità.