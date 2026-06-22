I Papa Roach, tra i nomi più influenti dell'alternative hard rock e con due nomination ai Grammy Awards, hanno annunciato un'attesissima tappa italiana del loro tour mondiale 'Rise Of The Roach'. L'appuntamento è fissato per il 14 novembre 2026 presso la ChorusLife Arena di Bergamo, un evento che si configura come l'unica occasione per i fan italiani di assistere dal vivo alla performance del gruppo nel corso di questa imponente tournée.

Biglietti e Dettagli del Concerto Esclusivo a Bergamo

La prevendita esclusiva per gli iscritti al Vivo Club avrà inizio giovedì 25 giugno alle ore 10, offrendo un accesso anticipato ai fan più fedeli.

Successivamente, i biglietti saranno disponibili per l'acquisto online su www.vivoconcerti.com a partire da venerdì 26 giugno 2026 alle ore 10. Per chi preferisce l'acquisto fisico, i punti vendita autorizzati apriranno le vendite da mercoledì 1 luglio 2026 alle ore 10. La serata vedrà anche la partecipazione dei Landmvrks e degli Sleep Theory, due band che si esibiranno come opening act, accompagnando i Papa Roach in diverse e significative date europee del loro tour.

L'Energia Inconfondibile dei Papa Roach sul Palco Mondiale

Conosciuti per le loro esibizioni dal vivo ad altissimo impatto e la capacità di superare gli standard dei concerti rock, i Papa Roach hanno recentemente dimostrato la loro statura di vere rockstar al Rock am Ring, dove hanno fatto un ingresso spettacolare in elicottero davanti a un pubblico entusiasta di novantamila fan.

Il 'Rise Of The Roach' tour promette uno show indimenticabile, con una scaletta ricca di hit e momenti di forte coinvolgimento emotivo, toccando numerose città in Europa e Nord America. Nel solo 2026, la band ha già in programma quasi cinquanta concerti in tutto il mondo, a testimonianza della loro costante popolarità e della capacità di attrarre un vasto e fedele pubblico internazionale.

Carriera, Successi e Impegno Sociale dei Papa Roach

La band ha recentemente celebrato il venticinquesimo anniversario del loro album rivoluzionario, Infest, un traguardo significativo nella loro discografia. Oltre al successo musicale, i Papa Roach sono da tempo profondamente impegnati nella sensibilizzazione sulla salute mentale e nella prevenzione del suicidio.

Il brano iconico Last Resort è diventato un simbolo potente di questa causa, e la loro toccante collaborazione con Carrie Underwood nel singolo Leave A Light On (Talk Away The Dark) ha contribuito a raccogliere oltre 750mila dollari a livello globale per importanti iniziative di supporto. Con un catalogo che vanta ben undici album in studio, tra cui il più recente Ego Trip, i Papa Roach continuano a lasciare un segno distintivo e innovativo nel panorama rock internazionale, confermando la loro influenza duratura.