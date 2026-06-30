Giuseppe Candela, su Chi, ha fatto sapere che Anna Pettinelli potrebbe dire addio ad Amici di Maria De Filippi per un nuovo ruolo in TV.

Anna Pettinelli non sarà confermata ad Amici: il gossip di Candela

Stando al gossip ripreso da Candela, Pettinelli potrebbe dire addio prima del debutto della nuova stagione di Amici attesa per metà settembre 2026.

“Anna Pettinelli ‘saluta’ Amici…Nella prossima edizione del talent show di Maria De Filippi, la speaker radiofonica non vestirà più i panni della professoressa di canto…”, ha anticipato Candela.

E il motivo alla base del possibile addio di Pettinelli ad Amici sarebbe un nuovo progetto che vedrebbe protagonista la speaker al servizio di un format competitor delle reti Mediaset che trasmettono Amici, ossia Tale e quale show.

Il presunto nuovo progetto.

“Anna Pettinelli dovrebbe partecipare, salvo colpi di scena, come concorrente alla prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma a base di imitazioni condotto da Carlo Conti…”.

Se si confermasse l'indiscrezione, per Pettinelli si tratterebbe di un ruolo inedito da coprire in TV, quello di concorrente imitatrice al debutto nel cast di Tale e quale show.

Anna Pettinelli ha recentemente celebrato oltre 50 anni di carriera radiofonica, consolidandosi come punto di riferimento della radiofonia nazionale.

Ad Amici ha ricoperto a lungo il ruolo di insegnante di canto nel talent show di Canale 5, partecipando a diverse edizioni (tra cui la 20ª, 21ª, 23ª, 24ª e 25ª). All'interno del programma è diventata famosa per le sue accese discussioni con il collega Rudy Zerbi e per aver lanciato artisti come Aka7even e Albe.