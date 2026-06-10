Pier Silvio Berlusconi ha organizzato un evento speciale al campus Mediaset di Cologno Monzese, riunendo i collaboratori per una serata intitolata ‘Mediaset siamo Noi’. L’iniziativa, voluta dall’amministratore delegato di MFE‑MediaForEurope, ricorda Silvio Berlusconi, a tre anni dalla sua scomparsa, e celebra i risultati del Gruppo. L’appuntamento si svolge in una tensostruttura di oltre mille metri quadrati, allestita per accogliere i partecipanti per incontro e condivisione.

Memoria e futuro

La serata onora la figura del fondatore, Silvio Berlusconi, e sottolinea il valore del lavoro di squadra in Mediaset.

Nell’invito, Pier Silvio Berlusconi ha inserito una frase del padre: “Ognuno di voi, ognuno di noi, è parte della nostra famiglia, partecipa e contribuisce alla nostra forza: Tu sei tutti Noi e Noi siamo Te”. L’evento si inserisce in un momento positivo per il Gruppo, segnato da risultati significativi negli ascolti, dal consolidamento delle attività industriali e dall’avanzamento del progetto europeo di MFE‑MediaForEurope.

Tradizioni, musica e coesione

Durante la serata, i partecipanti esploreranno la ‘Via del Gusto’, un percorso dedicato alle tradizioni gastronomiche italiane e dei principali Paesi in cui opera il Gruppo: Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo. Il programma prevede un momento musicale con i Pooh.

Pier Silvio Berlusconi sarà presente con i collaboratori, per rafforzare il senso di comunità e guardare con fiducia al futuro aziendale.

L'eredità di Silvio Berlusconi

L’evento si inserisce in una serie di iniziative che Mediaset dedica alla memoria del suo fondatore, evidenziando il legame tra passato e presente. L’incontro al campus di Cologno Monzese non è solo un tributo a Silvio Berlusconi, ma un’occasione per riaffermare i valori che hanno guidato la crescita dell’azienda e condividere con i dipendenti la visione futura.