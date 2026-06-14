Domenica 21 giugno tornano una nuova puntata di Racconto di una notte. Gli spoiler annunciano che un test di gravidanza alimenta nuove tensioni tra la famiglia Ylmaz: Afet al pensiero che suo nipote Mahir possa mettere su famiglia con Canfeza si sente male e sviene. Intanto Celyan inizia a dubitare che sua madre sia coinvolta in un sistema di riciclaggio di denaro.

Anticipazioni Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte, rivelano nuovi colpi di scena, intrighi e vendette. Selim non fidandosi di Kursat decide di metterlo alla prova: l'uomo deve attirare con una scusa Mahir e poi sparargli, ma il piano salta quando Canfeza fa da scudo al poliziotto e viene colpita dal proiettile.

Il gesto della donna aprirà una nuova ferita in Mahir, poiché l'uomo è sempre più combattuto se dare retta al cuore o al suo orgoglio.

I problemi non sembrano essere finiti, perché Sureya trova un test di gravidanza positivo tra le cose di Canfeza e anziché ignorarlo decide di mostrarlo a tutta la famiglia. Alla sola idea che Mahir possa mettere su famiglia con Canfeza, Afet ha un malore e sviene. In realtà si tratta solamente di un equivoco. Ferman infatti, cerca di prendere tempo ma Sevde lo sorprende con l'ecografia. Intanto Mahir si trova ad affrontare ulteriore problemi visto che una bambina ruba dai suoi oggetti personali il latpop.

Per quanto riguarda Ceylan, la ragazza dopo aver trovato dei documenti nel bidone dei rifiuti inizia a sospettare di Selim.

Motivo per cui la ragazza lascia la villa per andare da suo nonno Asaf ed insieme decidono di andare dalla polizia. Ceylan sospetta che sua madre ed il compagno siano coinvolti in un giro losco di riciclaggio di denaro.

Cambio programmazione

L'appuntamento con la soap opera turca che vede protagonisti Mahir e Canfeza, vede un cambio di programmazione.

Dal 14 giugno le puntate di Racconto di una notte vengono trasmesse solamente in prima time, ovvero la domenica alle ore 21:45 circa (subito dopo La Ruota della Fortuna).

Tutti coloro che invece intendono seguire la dizi in streaming possono farlo sul sito gratuito Mediaset Infinity. Sulla piattaforma è possibile seguire anche i precedenti episodi nel caso qualcuno voglia recuperarli.