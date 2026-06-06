Mahir e Canfeza faranno pace e salveranno una bambina nelle prossime puntate di Racconto di una notte: tra i due protagonisti tornerà il sereno dopo settimane di distanza.

Le anticipazioni tv rivelano che entrerà in scena una bambina con gravi problemi familiari che rischierà di essere vittima di un malintenzionato. Mahir arresterà i genitori della piccola e Canfeza la salverà dalle mani di un uomo malvagio.

Le nozze di Canfeza a Mahir in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Mahir e Canfeza saranno liberi, ma lui le dirà che non la ama più.

I due si sposeranno, ma la felicità di un tempo sembrerà un lontano ricordo. Mahir non riuscirà a perdonare Canfeza per i suoi rifiuti e resterà freddo e impassibile alle sue attenzioni. Questa situazione durerà diverse settimane e non si placherà neanche quando Canfeza finirà in ospedale dopo la spinta di Afet. Mahir si preoccuperà per sua moglie, ma non la perdonerà. Dopo settimane di distanza in cui nessuno dei due farà il primo passo, Mahir cederà e farà pace con sua moglie. I due si troveranno davanti all'ospedale quando vedranno una bambina intrufolarsi nell'auto di Mahir e rubare il suo pc. Il poliziotto inseguirà la piccola ladra che però sarà veloce e riuscirà a seminarlo. Oltre al pc, la bambina ruberà la decorazione per capelli a cui Canfeza teneva moltissimo.

La bambina tornerà dalla sua famiglia ed emergerà una situazione di degrado in cui i genitori picchiano i figli e li costringono a rubare. Nel frattempo, Mahir inizierà ad indagare sul furto e riuscirà a risalire alla famiglia in questione.

Canfeza e Mahir di nuovo vicini e complici

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Mahir uscirà di casa per l'operazione di polizia e Canfeza lo seguirà di nascosto, perché sarà preoccupata per lui. La polizia farà irruzione e arresterà i genitori, mettendo in salvo i loro figli, ma all'appello mancherà la bambina che ha effettuato il furto del pc. Canfeza sarà sul punto di raggiungere Mahir quando vedrà la bambina per strada, con la sua decorazione tra i capelli, e la seguirà.

La piccola sarà importunata da un uomo che la costringerà a seguirla in una fabbrica abbandonata. Canfeza chiamerà subito Mahir, ma nel frattempo si farà avanti e proverà a difendere la bambina dall'uomo con cattive intenzioni. Alla fine, il poliziotto arriverà e la bambina sarà finalmente salva. Con un grande abbraccio, la piccola ringrazierà Mahir e Canfeza per averle salvato la vita.