Kursat sparerà a Canfeza nelle prossime puntate di Racconto di una notte e sarà disperato all'idea di poter perdere sua figlia.

Le anticipazioni tv rivelano che Selim metterà alla prova Kursat e gli ordinerà di togliere la vita a Mahir per dimostrare di non essere suo complice. Canfeza, però, arriverà appena in tempo per fare da scudo al suo amato e sarà colpita al posto suo. Kursat sarà sconvolto e sopraffatto dai sensi di colpa.

Un nuovo Kursat in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Kursat lavorerà con Mahir per incastrare Rasit e Selim.

Il padre di Canfeza sarà deciso a pagare il suo debito con la giustizia e a riscattarsi passando dalla parte della polizia. La missione di Mahir e suo suocero sarà molto pericolosa: Kursat dovrà fingere di aver trovato un affare e coinvolgere Rasit e Selim senza destare sospetti. Mahir, da bravo poliziotto, metterà subito al corrente Kursat dei rischi che corre e lo preparerà bene per ogni evenienza. La prima cosa che Mahir si aspetterà sarà una prova che Kursat certamente dovrà superare per guadagnare la fiducia dei finti complici. "Sicuramente Selim ti chiederà di uccidermi", dirà il poliziotto, spiegando a Kursat che se dovesse succedere non dovrà tirarsi indietro. Mahir istruirà Kursat in modo che diriga lo sparo verso il petto, perché lui indosserà un giubbotto protettivo.

La trappola di Selim per incastrare Kursat

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Kursat incontrerà Selim che, dubitando di lui gli chiederà davvero di eliminare Mahir. "Devi farlo venire qui ora", dirà l'uomo, "E togliergli la vita davanti ai miei occhi". Kursat non esiterà: telefonerà a suo genero e gli tenderà la "trappola", eseguendo gli ordini di Selim. Tutto sembrerà andare secondo i piani, ma l'arrivo di Canfeza rovinerà tutto. La ragazza, infatti, incuriosita dallo strano atteggiamento di Mahir negli ultimi giorni, lo seguirà e vedrà Kursat puntare la pistola al suo amato. Terrorizzata all'idea di perdere il suo amato, Canfeza correrà a salvarlo e gli farà da scudo. Kursat sarà sconvolto per aver sparato a sua figlia che cadrà ferita tra le braccia di Mahir.