Nuovo cambio di programmazione per Racconto di una notte, la soap che continua a conquistare il pubblico televisivo. A partire dal 15 giugno, Mediaset ha deciso di modificare in modo significativo la collocazione della serie nel proprio palinsesto, riducendo la presenza della soap sia nel daytime che nella fascia serale.
Le novità riguarderanno soprattutto gli appuntamenti pomeridiani feriali, che verranno completamente eliminati per fare spazio a una nuova produzione destinata ad arricchire l'offerta del daytime.
Racconto di una notte cancellata dal daytime feriale
La decisione più importante riguarda la fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì. Racconto di una notte non sarà più trasmessa nel daytime feriale, interrompendo così l'appuntamento quotidiano che aveva accompagnato gli spettatori nelle ultime settimane.
Al suo posto arriverà Tutto per la mia famiglia, nuova soap pronta a debuttare nel pomeriggio di Canale 5 e destinata a raccogliere l'eredità lasciata dalla serie uscente. La scelta rientra nella strategia di rinnovamento della programmazione estiva della rete, che punta a offrire nuovi contenuti al pubblico durante la stagione calda.
La soap resta nel weekend: appuntamento il sabato e la domenica alle 14:30
Nonostante la cancellazione dal daytime feriale, Racconto di una notte non scomparirà completamente dai palinsesti. La soap continuerà infatti ad andare in onda nel fine settimana.
Dal 15 giugno, gli spettatori potranno seguire le vicende della serie ogni sabato e domenica alle ore 14:30, mantenendo così un doppio appuntamento settimanale dedicato agli episodi della soap.
Una scelta che consentirà ai fan di continuare a seguire la trama, seppur con una frequenza ridotta rispetto alla programmazione precedente.
Confermato il prime time della domenica, ma con una durata ridotta
Buone notizie anche per gli appassionati che seguono la serie in prima serata.
Mediaset ha infatti confermato l'appuntamento domenicale in prime time, anche se con alcune modifiche sostanziali.
A differenza delle settimane precedenti, la soap non proporrà più tre episodi completi durante la serata. La rete ha deciso di ridurre la durata della messa in onda, programmando soltanto due episodi e mezzo.
Di conseguenza, la conclusione della puntata serale è prevista intorno alle 23:55, anticipando leggermente la chiusura rispetto agli appuntamenti precedenti.
Perché Mediaset ha modificato il palinsesto
Le variazioni di programmazione sembrano essere legate alla volontà di Mediaset di ottimizzare gli ascolti e introdurre nuove produzioni nel daytime estivo. L'arrivo di Tutto per la mia famiglia rappresenta infatti una delle principali novità della stagione e richiede uno spazio stabile nel pomeriggio della rete.
Parallelamente, la riduzione degli episodi serali di Racconto di una notte potrebbe consentire una gestione più equilibrata delle puntate disponibili e mantenere alta l'attenzione del pubblico nelle settimane successive.
Riassunto delle modifiche dal 15 giugno
Ecco tutte le novità previste per Racconto di una notte:
- Cancellazione dal daytime feriale dal lunedì al venerdì.
- Spazio alla nuova soap Tutto per la mia famiglia nel pomeriggio.
- Conferma della messa in onda il sabato e la domenica alle 14:30.
- Prime time domenicale confermato, ma con soli due episodi e mezzo.
- Chiusura prevista intorno alle 23:55.
I fan della soap dovranno quindi abituarsi a una programmazione diversa, caratterizzata da meno appuntamenti settimanali ma ancora presente sia nel weekend pomeridiano sia nella serata della domenica.