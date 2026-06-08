Racconto di una notte non andrà più in onda dal lunedì al venerdì a partire dal 15 giugno: la soap sarà sostituita in day time da Tutto per la mia famiglia.

Le anticipazioni tv rivelano che la trasmissione di Racconto di una notte proseguirà come sempre nei weekend e la domenica in prima serata, quindi le vicende di Mahir e Canfeza sono tutt'altro che finite.

Tutto per la mia famiglia sostituisce Racconto di una notte nel pomeriggio di Canale 5

Un nuovo cambiamento stravolgerà la programmazione estiva di Canale 5 e riguarderà una delle soap di punta: Racconto di una notte.

Le vicende di Canfeza e Mahir hanno conquistato il pubblico, ma non saranno più trasmesse dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Racconto di una notte proseguirà nel weekend e in prima serata la domenica sera, ma in settimana sarà sostituita da una nuova dizi turca. Tutto per la mia famiglia sarà la nuova soap di Canale 5 che sarà trasmessa regolarmente ogni pomeriggio subito dopo Far away. Si tratta della storia di quattro fratelli molto uniti che perderanno entrambi i genitori. Il legame tra i ragazzi si rivelerà fondamentale per superare i tanti ostacoli che la vita porrà loro davanti. Le condizioni economiche dei protagonisti non faranno altro che accentuare la diversità con gli altri ragazzi del college che frequenteranno.

Tutto per la mia famiglia è una storia toccante e profonda che certamente saprà farsi spazio nel cuore dei telespettatori. La dizi turca è composta da quattro stagioni, a differenza di Racconto di una notte che prevede una sola stagione e quindi ha una durata decisamente più breve.

Perché Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione?

Racconto di una notte si compone di una sola stagione e con i ritmi di trasmissione attuali ( 30 minuti al giorno e una puntata di oltre due ore la domenica sera) si arriverebbe in breve tempo al gran finale. Al contrario, Tutto per la mia famiglia, si compone di ben quattro stagioni e avendo molte più puntate necessita di più spazio in palinsesto, soprattutto in vista della prossima stagione televisiva. Nella nuova dizi turca proposta da Canale 5, tra i protagonisti c'è anche Su Burcu Yazgı Coşkun, l'attrice che interpreta Canfeza in Racconto di una notte.