Le trame delle nuove puntate di Racconto di una notte in programma da lunedì 8 a domenica 14 giugno in prima visione su Canale 5 rivelano che Selim Allame finirà in gravi condizioni in ospedale. Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun), invece, riuscirà a sposare Mahir.

Selim finisce in gravi condizioni in ospedale

Mahir vorrà portare via Canfeza dalla tenuta di Selim ma lei rifiuterà. Il poliziotto sarà all'oscuro che il rivale sta ricattando la protagonista. L'uomo prenderà le distanze, temendo di essere stato ingannato mentre Canfeza cercherà aiuto da suo padre Kursat.

Selim verrà poco dopo colpito durante un tentativo di fuga da parte di Canfeza e per questo finirà in gravi condizioni in ospedale. Allo stesso tempo, Mahir tornerà a servizio nelle forze dell'ordine dopo aver scoperto il tradimento di Orhan.

Mahir e Canfeza diventano marito e moglie, Allame vuole vendetta

Le anticipazioni settimanali di Racconto di una notte rivelano che Mahir e Canfeza riusciranno a diventare marito e moglie ma il loro rapporto apparirà sempre più freddo. L'uomo dimostrerà di essere ancora deluso da lei e per questo non esiterà ad allontanarla. Canfeza, a questo punto, proverà ad accorciare le distanze col marito ma i due finiranno per litigare. La donna ferita scapperà in più di un'occasione di casa, provata dal rapporto sempre più fragile con Mahir.

Allo stesso tempo, Selim Allame organizzerà una vendetta ai danni dell'uomo di legge dopo essersi ripreso dalla ferita riportata durante il tentativo di fuga di Canfeza.

Kursat ha ordinato Canfeza di non sposarsi per non condannare a morte Sila

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Racconto di una notte andati in onda ad inizio giugno su Canale 5, i festeggiamenti prima del matrimonio ufficiale tra Mahir e Canfeza hanno continuato per tutta la notte col rito dell'henné. Zehra ha avuto una brutta sensazione, avvertendo Mavis dell'arrivo di una tempesta capace di stravolgere tutti. Alla fine della serata, Canfeza ha trovato suo padre ad attenderla. Kursat ha informato la figlia che se il giorno successivo avrebbe sposato Mahir avrebbe condannato a morte Sila per colpa di Selim e che il suo amato sarebbe stato la prima vittima della furia di Cabir.

Rasit, intanto, ha chiesto ad Allame di impedire le nozze, organizzando una trappola a Mahir. Quest'ultimo ha così ricevuto una soffiata su Orhan. Mahir è corso con Salih nel luogo dove pensavano di trovare l'uomo nonostante l'imminente matrimonio. Sevde, invece, è stata chiamata dall'ospedale dov'è ricoverato Mustafa. Ferman e la donna sono corsi per parlare coi dottori con la speranza di ricevere buone notizie.