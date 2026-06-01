Negli episodi della soap turca Racconto di una notte in programmazione su Canale 5 da lunedì 8 a domenica 14 giugno 2026, i due protagonisti principali Mahir e Canfeza entreranno in crisi, dopo essere diventati marito e moglie in maniera ufficiale. Selim invece, verrà ricoverato in ospedale d’urgenza.

Kursat promette di impedire le nozze di Canfeza e Selim

Dopo essere stato abbandonato all’altare da Canfeza, Mahir tenterà di portarla via dalla villa di Selim. Tuttavia, la giovane si rifiuterà di scappare con il suo amato, e sarà obbligata a sposare Selim, il quale minaccerà di uccidere sua nonna Ezra puntandole contro la sua pistola.

A quel punto, Mahir se ne andrà via, e sarà determinato a vendicarsi di Canfeza, con la convinzione che l’abbia preso soltanto in giro. Nel contempo, dalle anticipazioni turche, si evince che Kursat prometterà alla madre Ezra di avere un piano per impedire il matrimonio tra la figlia Canfeza e Selim.

Mahir respinge Canfeza, Selim medita vendetta

In seguito, Selim finirà in ospedale in gravi condizioni di salute, dopo essere stato ferito durante un tentativo di fuga. Intanto, Mahir tornerà a lavorare come commissario di polizia dopo una breve sospensione, e scoprirà il tradimento di Orhan.

Dopo essersi ricongiunti, Mahir e Canfeza si sposeranno, ma non mancheranno conflitti tra di loro. In particolare, il commissario si mostrerà freddo e respingerà la sua amata.

Nel frattempo, dopo essere sopravvissuto, Selim vorrà farla pagare a Mahir.

Per finire, Canfeza deciderà più volte di andarsene via, dopo aver cercato di riavvicinarsi inutilmente a Mahir.

Riepilogo sul rapimento di Sila

Di recente, Selim ha assicurato di lasciare libera Sila dopo averla rapita, soltanto se si ricongiungerà con Canfeza. Intanto, quest’ultima ha sposato religiosamente Mahir grazie ad Asaf, il quale ha agito all’insaputa dei suoi familiari. Mustafa invece ha fatto i conti con l’ira di suo padre Cabir, che ha sospettato del suo coinvolgimento con la scomparsa della nipote Sila. A proposito di quest’ultima, è riuscita ad inviare la posizione del luogo in cui l’ha rinchiusa Selim, per spingerlo a metterla in salvo.