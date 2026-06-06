Nel corso degli episodi turchi di Racconto di una notte in programma prossimamente su Canale 5, Canfeza apprenderà che Ferman non è un vero Yilmaz dopo aver udito una conversazione tra Gulizard e Afet. La moglie di Asaf proverà a zittire la protagonista, provocando a sbarazzarsi di lei.

Canfeza scopre che Ferman non è un vero Yilmaz

Mahir deciderà di sposare la sua amata pur di proteggerla dal pericoloso Selim e dall'influenza di Kursat. Il poliziotto si dimostrerà freddo e distante con Canfeza, arrivando ad evitarla durante la notte. Dopo tre giorni, la protagonista deciderà di arrendersi e chiamerà suo padre per farla venire a prendere.

Nel frattempo, Canfeza si troverà a origliare una conversazione tra Afet e Gulizard scoprendo che Ferman non è un vero Yilmaz. La donna capirà di aver scoperto un grande segreto e per questo raggiungerà la mansarda della villa per fare alcune ricerche. Afet e Gulizard decideranno di seguire Canfeza per poi domandarle cosa abbia udito.

La moglie di Asaf spinge Canfeza giù dal tetto della villa

Le anticipazioni di Racconto di una notte rivelano che la moglie di Asaf darà una spinta a Canfeza, che cadrà dal tetto della villa al termine di un acceso scontro. La protagonista cadrà fortunatamente su di un enorme distesa di cotone che attutirà il colpo. La ragazza verrà comunque ricoverata in ospedale dove i medici le diagnosticheranno un trauma cranico.

Mahir apparirà preoccupato per la moglie, che riprenderà i sensi evitando così di essere sottoposta ad una delicata operazione chirurgica al cervello. La ragazza verrà dimessa con una gamba ingessata e una piccola terapia da seguire e per questo sarà ospite di Kursat e della nonna Ezra. In questa circostanza, Canfeza riceverà la visita di Afet, alla quale dirà di essere al corrente che Ferman è stato adottato. L'anziana pregherà la nuora di non raccontare a nessuno il suo segreto nemmeno ad Asaf se non vuole che il suo matrimonio durato per 50 anni finisca nei peggiori dei modi.

Canfeza non ha voluto sposare Mahir e l'ha lasciato alla cerimonia nuziale

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Racconto di una notte che sono andati in onda ad inizio giugno su Canale 5, Mahir non è riuscito a scoprire la vera identità di Boris poiché Orhan è stato ucciso da Savas prima che potesse parlargli.

Il poliziotto ha avuto uno scontro col complice di Rasit dov'è rimasto ferito. Nonostante questo, il protagonista ha raggiunto Canfeza per la loro cerimonia nuziale. In questa circostanza, la donna ha sorpreso l'uomo quando ha deciso di non sposarlo e scappare con Kursat. Canfeza non ha voluto condannare Sila a morte per mano di Selim.