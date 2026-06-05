Nelle prossime puntate della soap turca Racconto di una notte, Selim Allame (Eren Vurdem) ordinerà a un sicario di uccidere il suo antagonista Mahir Yilmaz (Burak Deniz), per poter riavere Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgı Coşkun) al suo fianco.

Mahir scatena la furia di Selim

Dopo aver abbandonato all’altare Mahir per proteggerlo, Canfeza tornerà nelle grinfie di Selim. A salvarla, ci penserà nuovamente Mahir, il quale la sposerà, e oltre a iniziare a mostrarsi distaccato, le farà presente di voler ancora vendicarsi di suo padre Kursat.

In seguito, Mahir farà visita in ospedale a Selim, rimasto ferito da un colpo di pistola ricevuto da Kursat. Il commissario di polizia scatenerà la furia del rivale, quando gli dirà che ormai Canfeza è sua moglie.

Durante il ricovero, Selim farà una seduta con la psicologa, e le confesserà che in passato ha ucciso suo padre per avergli sottratto Ferda, una donna di cui si era innamorato. Sempre dal racconto dell’uomo, emergerà che la fanciulla si tolse la vita, quando era incinta. Questa volta, Selim non vorrà affatto arrendersi, e sarà deciso a riavere Canfeza tra le sue braccia. A quel punto, Selim piazzerà una bomba nella macchina di Mahir, ma questo suo primo tentativo fallirà. Per riuscire nel suo intento, Selim si vedrà costretto ad assumere un sicario, al quale commissionerà la morte di Mahir.

Mahir neutralizza il sicario ingaggiato da Selim

Il killer ingaggiato da Selim, per iniziare si guadagnerà la fiducia di Mahir, facendogli credere di essere un tassista.

Tuttavia, quest’ultimo riuscirà a mettere fuori gioco il sicario, proprio sotto lo sguardo di Selim, appena scoprirà le sue vere intenzioni.

Ancora una volta, ad avere la meglio sarà quindi Mahir, mentre Selim capirà che è stato Kursat a spararlo alle spalle, il giorno in cui Canfeza è fuggita dalla sua villa insieme a Mahir. Per concludere, Selim conoscerà Ceylan, una donna che somiglierà molto alla defunta Ferda.

Riepilogo: Mahir è stato umiliato da Canfeza

In precedenza, i telespettatori di Canale 5, hanno assistito all’umiliazione di Mahir da parte di Canfeza, proprio il giorno delle loro nozze. Quest’ultima per mantenere fede all'accordo fatto con suo padre Kursat, si è rifiutata di sposare Mahir davanti a tutti gli invitati, senza dargli alcuna spiegazione. Dopo la fuga di Canfeza, il ragazzo si è domandato cosa abbia spinto la sua amata a fare un gesto così estremo.