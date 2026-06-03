Sevde mentirà a Cabir nella puntata di Racconto di una notte di sabato 6 giugno: "Sila ha abortito per colpa tua", gli dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Sevde nasconderà a tutti di essere stata la causa del ricovero di Sila. La donna fingerà che la ragazza ha avuto un malore dopo aver saputo che Mustafa è stato eliminato da Cabir. Quest'ultimo sarà cacciato da Sevde che interromperà i rapporto con lui.

Il triste ritorno di Sila in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Mustafa in punto di morte rivelerà a Sevde che Sila non è incinta di Kemal.

Il ritorno a casa della ragazza dopo la prigionia di Selim non sarà affatto piacevole. La prima persona che Sila vedrà sarà Sevde che sarà infuriata con lei e la accoglierà con uno schiaffo. "Sei senza vergogna", urlerà la zia alla nipote, "Volevi spacciare tuo figlio per un Yilmaz". Sila implorerà Sevde di non dire a nessuno quello che ha scoperto, ma la zia non potrà calmarsi. In lacrime, la donna dirà alla ragazza che le ha rovinato la vita e poi le chiederà chi sia il padre del bambino che ha in grembo. Sila rivelerà che è di un insegnante di Londra e ha mentito a tutti perché aveva paura. Sevde perderà il controllo e spingerà sua nipote fino a farla cadere. Sila perderà sangue e capirà che la sua gravidanza è finita in quel momento.

Sevde andrà in panico e chiamerà un'ambulanza per portare Sila in ospedale.

Mahir lascerà l'ospedale per cercare Canfeza

Nella puntata di Racconto di una notte di sabato 6 giugno, Cabir andrà in ospedale a trovare Sila. Sevde non permetterà all'uomo di vedere sua nipote e lo caccerà in malo modo, dicendogli che Sila è ricoverata per colpa sua. "Non poteva sopportare la morte di suo padre", dirà Sevde, "Guarda come l'hai ridotta". La donna nasconderà le vere motivazioni dello stato di salute di Sila e continuerà ad accusare Cabir: "Sila ha abortito per colpa tua, non hai più niente, né figli, né nipote". Sevde rinnegherà suo padre e gli intimerà di andare via: "Penserò io a Sila", dirà, "Lei non è sola". Nel frattempo, dopo aver saputo che Selim sposerà Canfeza, Mahir si farà dimettere dall'ospedale e andrà alla sua villa per parlare con la sua amata.