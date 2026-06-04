Le trame delle puntate turche di Racconto di una notte in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Afet e Asaf nasconderanno a Ferman che è stato adottato quando era un neonato. Efsane, invece, scoprirà di essere in attesa di un bambino.

Ferman crede di essere stato adottato

Asaf regalerà la sua casa di famiglia a Mahir. Ferman preparerà i bagagli e trascinerà con sé la moglie Sevde, disapprovando la condotta scellerata del padre. L'uomo chiederà al genitore per quale motivo non lo abbia informato prima della sua decisione, insinuando il dubbio che sia stato adottato.

Afet ripenserà alle parole di Ferman e poco dopo Gulizard le domanderà se Ferman abbia scoperto la verità sulle sue origini. L'anziana donna troncherà subito il discorso per poi tirare fuori un vecchio album di famiglia dopo aver pronunciato una frase strana: "Tutti miei tre figli sono morti" con chiaro riferimento a Mehmet, Ahmet ma non certo per Ferman ancora vivo e vegeto.

Ferman non è il figlio di Asaf e Afet, Efsane incinta

Il pubblico di Racconto di una notte scoprirà grazie ad un flashback che il terzo figlio di Asaf e Afet era morto neonato e di aver cresciuto come loro il piccolo Ferman. Un segreto custodito da sempre dalla donna e Gulizard. Afet si era garantita il silenzio di quest'ultima, accogliendola in famiglia come la loro bambina.

Ferman continuerà a rimanere all'oscuro di tutto quanto. L'uomo inoltre scoprirà che la sua amante Efsane è in attesa di un bambino e non saprà come fare a confessare a Sevde tutta la verità. Ferman andrà al cabaret dove Efsane è solita esibirsi insieme alla moglie. Un gesto sconsiderato che avrà delle conseguenze mentre Canfeza rischierà di fare una brutta fine dopo aver scoperto la verità sulle sue origini.

Canfeza ha rifiutato di sposare Mahir

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Rasit ha teso una trappola a Mahir per accontentare Selim. L'uomo ha fatto arrivare al poliziotto una soffiata su Orhan. Sevde, invece, è corsa in ospedale per assistere a Mustafa, rimasto ferito per mano di Cabir.

Mahir e Salih sono riusciti a fermare Orhan. I due uomini l'hanno convinto a rivelare l'identità di Boris ma prima della rivelazione Savas ha posto fine alla sua vita con un colpo di pistola. Mahir e il suo amico hanno inseguito l'uomo, che è riuscito a ferirli. Nel frattempo, Canfeza e Sureya sono apparse in ansia per la scomparsa di Mahir. Quest'ultimo ha raggiunto la cerimonia dov'è la protagonista ha rinunciato a sposarlo.

Infine Afet ha rivelato ad Asaf che Mustafa è deceduto e che Sila è stata presa in ostaggio dal diabolico Selim.