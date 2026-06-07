Afet provocherà un infarto a Sureyya nelle prossime puntate di Racconto di una notte e si sentirà in colpa, tanto che piangerà nella corsia dell'ospedale.

Le anticipazioni tv rivelano che Afet scriverà una lettera per Sureyya firmandosi Mehmet. Nella missiva incolperà la donna di aver accettato Canfeza, prendendo le distanze da lei e rinnegandola come moglie.

Un Capodanno speciale in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che per Capodanno la famiglia Yilmaz si riunirà nel locale di Ferman per festeggiare con una cena.

All'appello mancheranno Afet e Asaf che decideranno di restare alla villa e cenare da soli. Al locale saranno balli e cibo a volontà e i protagonisti si divertiranno, ma poi si divideranno poco prima della mezzanotte. Mahir e Canfeza andranno in una casa che l'uomo prenderà in affitto e si ritaglieranno un momento tutto per loro. Finalmente si chiariranno e Mahir chiederà perdono alla sua amata, dicendo che i suoi sentimenti non sono mai cambiati. Nel frattempo, Gulizar, complice un bicchiere di troppo, troverà il coraggio di mandare un messaggio a Kursat e invitarlo a cena. Il padre di Canfeza si recherà all'appuntamento e trascorrerà una piacevole serata con la donna. Nel frattempo, a villa Yilmaz, Afet sarà furiosa con il resto della famiglia che ha deciso di festeggiare mentre in lei il dolore per la perdita di Mehmet non si è mai sopito.

La donna non sopporterà soprattutto il fatto che Canfeza abbia conquistato il cuore di tutti, anche delle sue fidate nuore Gulizare e Sevde.

Il piano diabolico di Afet andrà a degenerare

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Afet continuerà a manipolare Sureyya per allontanarla da Canfeza, ma questa volta si spingerà troppo oltre. Vedendo che le sue parole su Mehmet non sono bastate, Afet rincarerà la dose scrivendo di suo pugno una lettera che firmerà a nome di Mehmet. Nella missiva, La donna sarà molto dura con Sureyya, le dirà che ha accettato Canfeza e per questo perderà per sempre suo marito. Quando dopo la festa Sureyya tornerà a casa e troverà la lettera di suo marito, sarà al settimo cielo.

Leggendo le sue parole di rancore, però, la donna sarà disperata, tanto che avrà un infarto quando si renderà conto che suo marito l'ha rinnegata. Sureyya finirà in ospedale in gravissime condizioni e Mahir e Canfeza correranno da lei. In corridoio l'attesa sarà carica di tensione e Afet scoppierà a piangere per il senso di colpa: la donna saprà bene di essere l'unica responsabile di tutto questo.