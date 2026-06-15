La soap turca Racconto di una notte, prosegue il suo appuntamento la domenica sera su Canale 5. Prossimamente, il protagonista Mahir Yilmaz (Burak Deniz) rischierà di morire per mano del rivale Selim Allame (Eren Vurdem).

Rasit vuole sbarazzarsi di Mahir, Canfeza e il marito si lasciano andare alla passione

Per iniziare, Mahir per farsi perdonare dalla moglie Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) preparerà delle sorprese per il suo compleanno e per San Valentino. Intanto, a catturare l’attenzione sarà anche Rasit (Mesut Akusta), il quale si servirà dell’aiuto del suo scagnozzo Savas per trovare Lord.

In particolare, l’obiettivo del comandante corrotto Rasit, sarà quello di sbarazzarsi di Mahir. Sia quest’ultimo e Canfeza saranno vittime di una trappola, dopo aver trascorso una notte di passione in una baita di montagna.

Mahir diventa ispettore capo, Asaf organizza una vacanza

Ben presto, Mahir rischierà di essere seppellito vivo, dopo essere stato ingannato da Selim. A quel punto, il commissario di polizia cercherà di scappare dalla tomba inutilmente. A intervenire in suo aiuto, ci penserà la sua amata Canfeza, dopo essersi messa alla sua ricerca.

Dopo essere sfuggito alla morte, Mahir diventerà ispettore capo prendendo il posto di Rasit. A quel punto, per festeggiare, suo nonno Asaf organizzerà una vacanza in famiglia.

Riepilogo: Canfeza ha respinto Mahir

In precedenza, Canfeza ha fatto il possibile per ricucire il rapporto incrinato con il marito Mahir, il quale ha continuato a mantenere le distanze. A cercare di favorire il loro riavvicinamento ci ha pensato Sare, servendosi della complicità di Salih. In particolare, quest’ultimo ha invitato Mahir a partecipare a un campeggio nel bosco, per costringerlo a rimanere da solo con Canfeza. Per convincere l’amico, Salih gli ha confidato di aver bisogno del suo aiuto per riuscire a conquistare Sare. Nel corso della serata, Mahir è stato sempre più distaccato dalla moglie, ma a un certo punto l’ha sorpresa dandole due baci sulle labbra, venendo però respinto. In particolare, Canfeza ha continuato a essere certa che tra lei e il marito non ci sia più nulla da salvare, e ha lasciato intendere di voler prendere le distanze.