Nei nuovi appuntamenti di Racconto di una notte, Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgi Coskun) rischierà la vita per mano di Afet (Ruchan Caliskur), la nonna del neo marito Mahir Yilmaz (Burak Deniz).

Canfeza viene messa alle strette

Mahir salverà ancora una volta Canfeza dalle grinfie di Selim, pur essendo stato abbandonato all’altare. Appena si ricongiungeranno, Mahir sposerà la sua amata, per continuare a proteggerla da Selim, anche se non si fiderà più di lei. Dopo le nozze, Mahir tornerà a vivere alla villa Yilmaz insieme a Canfeza, e farà di tutto per evitarla.

Stanca della continua freddezza del suo sposo, la giovane entrerà in crisi, al punto da chiedere a suo padre Kursat di occorrere in suo aiuto. Proprio quando sarà in procinto di andarsene via dalla villa, Canfeza ascolterà una conversazione tra Afet e Asaf, e scoprirà che Ferman non è un Yilmaz.

A quel punto, la giovane si nasconderà nella mansarda della tenuta, ma verrà seguita subito da Gulizar e Afet. Quest’ultima metterà alle strette Canfeza, e quando si rifiuterà di dirle ciò che ha sentito, la spingerà in preda alla furia facendola cadere dal tetto.

Canfeza e Afet stringono un accordo

Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, verrà diagnosticata una commozione cerebrale a Canfenza, e i medici non escluderanno un intervento chirurgico se non si risveglierà da sola.

Per fortuna, la giovane riaprirà gli occhi, proprio quando Mahir le darà un bacio. Appena farà ritorno a casa, Canfenza si trasferirà da suo padre Kursat per un periodo.

Ben presto, la ragazza riceverà la visita di Afet, alla quale dirà di sapere che lei non è la vera madre di Ferman. A quel punto, l’anziana donna chiederà a Canfeza di tacere, e le farà presente che suo marito Asaf crede che Ferman sia loro figlio. Canfeza prometterà di non svelare il segreto di Ferman, soltanto se Afet la accoglierà nella sua famiglia. Quest’ultima si vedrà costretta ad assecondare la richiesta della giovane, per proteggere il suo matrimonio.

Riepilogo: Afet ha convinto Canfeza a rinunciare a Mahir

In precedenza, Afet ha fatto di tutto per impedire a suo nipote Mahir di sposare Canfeza, per essere la figlia di Kursat, l’assassino del suo primogenito Mehmet. Durante i festeggiamenti del finto fidanzamento tra Sila e Mahir, Afet ha convinto Canfeza a partire per la Grecia insieme a sua nonna Ezra.