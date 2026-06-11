Mahir chiederà perdono a Canfeza. e trionferà l'amore nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Sono ancora il ragazzo di Urfa".

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir farà una splendida sorpresa a Canfeza per Capodanno. Affitterà una casa per loro e le dirà che è ancora il ragazzo di cui si è innamorata.

I dubbi di Mahir in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte raccontano che Mahir e Canfeza dovranno superare molte prove prima di tornare uniti come un tempo. Il poliziotto non riuscirà ad apprezzare i gesti di sua moglie nei suoi confronti, neanche quando Canfeza finirà in ospedale dopo la caduta dal tetto.

Al ritorno a casa, Mahir continuerà ad essere distaccato e a lavorare con Kursat per incastrare Rasit e Selim. Le cose, però, cambieranno presto e a convincere Mahir del grande amore che Canfeza prova per lui sarà un altro evento drammatico sfiorato. Tutto avrà inizio quando Selim metterà alla prova Kursat, chiedendogli di togliere la vita a Mahir. Il padre di Canfeza non sarà impreparato: suo genero aveva previsto una richiesta simile e quindi si metterà d'accordo con lui. Mahir chiederà a Kursat di sparare senza paura, perché lui avrà il giubbotto antiproiettile. Al momento della resa dei conti, Canfeza vedrà tutto e, ignara del piano di suo marito, farà da scudo a Mahir beccandosi il proiettile.

Si tratterà di una ferita di striscio, ma il fatto che Canfeza avrebbe dato la vita per lui farà ricredere Mahir.

Il ritorno dell'amore tra Mahir e Canfeza

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Mahir e Canfeza faranno pace. I due non si lasceranno andare subito, ma certamente il loro rapporto migliorerà moltissimo. Ad aiutarli ci saranno anche Salih e Sare che organizzeranno un campeggio per poi lasciarli da soli. A far scoppiare la passione, però, sarà una sorpresa che Mahir preparerà per sua moglie nella notte di Capodanno. Il poliziotto affitterà una casa proprio di fronte alla torre di cui lui e Canfeza parlavano all'inizio della loro storia. L'atmosfera romantica farà il resto: "Sono ancora il ragazzo di Urfa", dirà Mahir alla sua amata, "Perdonami". Tra i due scoppierà finalmente la passione.