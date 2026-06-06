Sevde sorprenderà Ferman con la sua amante Efsane in sauna nelle prossime puntate di Racconto di una notte: ancora una volta, l'uomo la farà franca.

Le anticipazioni tv rivelano che Ferman regalerà un anello a Efsane che aspetta un figlio da lui. Quando Sevde li sorprenderà insieme, però, dirà che l'anello è una sorpresa per lei.

Ferman in casa con l'amante Efsane e la moglie in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che presto Efsane si farà sempre più spazio nella vita di Ferman. L'amante dell'uomo, infatti, riuscirà a farsi assumere a villa Yilmaz e per il marito di Sevde saranno guai.

Ferman terrà il piede in due scarpe e riuscirà a non far mancare niente a sua moglie pur ritagliandosi dei momenti di passione con la sua amante. Presto, però, tutto si complicherà perché Efsane gli comunicherà che è incinta di lui. Per Ferman sarà una doccia fredda, ma una parte di sé sarà molto felice di diventare padre, anche perché con Sevde non è mai riuscito ad avere un figlio. Un giorno, Ferman commetterà un gravissimo errore: nasconderà il test positivo di gravidanza nella stanza di Canfeza. Quando Sureyya lo troverà, darà per certo che sua nuora è incinta e lo comunicherà con gioia a tutta la famiglia. Mahir e sua moglie saranno in imbarazzo quando riceveranno una festa a sorpresa ma non potranno dire la verità per non mandare a monte il matrimonio di Ferman.

Quest'ultimo, intanto, farà sempre più fatica a gestire le sue due donne. Sevde si dispererà per la sua sterilità, mentre Efsane soffrirà nel vedere Ferman accanto a sua moglie.

L'anello che metterà a rischio le nozze di Sevde e Ferman

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Ferman proverà ad accontentare sua moglie preparando per lei un piatto. Più tardi, l'uomo darà appuntamento a Efsane nella sauna e sarà deciso a farle capire quanto è importante per lui. Ferman regalerà alla sua amante un prezioso anello e Efsane sarà lusingata da questa attenzione. L'atmosfera romantica sarà distrutta dall'arrivo di Sevde che vedendo suo marito e la ragazza in sauna con un anello pretenderà delle spiegazioni.

Ancora una volta, però, Ferman riuscirà a farla franca grazie alla furbizia di Efsane. La ragazza spiegherà a Sevde che Ferman le ha chiesto consigli per acquistare un anello per lei. "Volevo farti una sorpresa", dirà Ferman a Sevde che sarà commossa e non avrà più dubbi sul suo matirmonio.