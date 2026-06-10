Mahir troverà la bomba piazzata da Selim e la consegnerà alla polizia nella puntata di Racconto di una notte di venerdì 12 giugno.

Le anticipazioni tv rivelano che il piano di Selim andrà in fumo grazie alla furbizia di Mahir. L'uomo, però, non si arrenderà e assolderà un sicario per far fuori il suo nemico.

Mahir in pericolo in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Selim continuerà a meditare vendetta nei confronti di Mahir. L'uomo ordinerà a un suo collaboratore di piazzare una bomba sotto l'auto del suo rivale, ma non tutto andrà secondo i piani.

L'ordigno sarà collegato all'orologio di Selim che dal letto dell'ospedale potrà seguirne l'esplosione, ma fortunatamente la bomba non scoppierà. Mahir dimostrerà di essere troppo intelligente anche per un killer spietato come Selim: una volta trovato l'ordigno, il poliziotto lo consegnerà ai suoi colleghi e Metin si occuperà di tutto. Selim si ritroverà con un pugno di mosche, ma una volta dimesso dall'ospedale continuerà a portare avanti il suo piano. L'obiettivo dell'uomo sarà la vita di Mahir, ma questa volta deciderà di affidarsi a un vero professionista. Seilm convocherà un uomo del reparto speciale della polizia militare per assegnargli un compito che non dovrà fallire.

Il piano B di Selim contro Mahir

Nella puntata di Racconto di una notte di venerdì 12 giugno, Selim assolderà un militare per uccidere Mahir. "Ti darò un assegno in bianco, scrivi tu la cifra", dirà l'uomo al sicario che si informerà su Mahir. "Ho piazzato una bomba sulla sua macchina ma lui l'ha trovata e rimossa", dirà Selim per spiegare la difficoltà di attaccare Mahir. L'uomo preciserà al sicario che la sua vittima è una persona molto furba che riesce sempre a capire le sue mosse. Il sicario non avrà timore di iniziare questa missione e chiederà a Selim di procurargli un taxi: in questo modo si avvicinerà a Mahir senza destare sospetti. Nel frattempo, il poliziotto andrà in ospedale a prendere Canfeza, ma l'infermiere la informerà che la ragazza è già stata dimessa. La moglie di Mahir si troverà a casa di Kursat, perché non vorrà passare la convalescenza alla villa.