Mahir finirà in una bara nelle prossime puntate di Racconto di una notte e Canfeza piangerà disperata: "Ti prego svegliati", urlerà al suo amato che non darà segni di vita.

Le anticipazioni tv rivelano che Rasit si vendicherà duramente di Mahir attirandolo in una trappola. Ad aiutarlo nel diabolico piano ci saranno Savaş e Selim, entrambi interessati a portare via Canfeza al poliziotto.

Savaş metterà in pericolo tutti in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano una resa dei conti ricca di tensione tra Mahir e Rasit.

Tutto avrà inizio quando Savaş scoprirà che Kursat sta collaborando con la polizia alle spalle dell'ispettore. Il ragazzo dirà tutto a Rasit, chiedendogli in cambio di avere Canfeza tutta per lui. L'ispettore accetterà pur di ottenere un altro alleato, ma non avrà nessuna intenzione di accontentarlo. Savaş avrà l'incarico di seguire e rapire Canfeza per attirare Mahir nella trappola che Rasit gli tenderà. Il poliziotto seguirà le tracce di sua moglie e si troverà faccia a faccia con il nemico. Rasit sarà armato e circondato da uomini pronti a premere il grilletto contro Mahir, ma la fine non sarà così immediata. Innanzi tutto, Rasit farà arrivare Selim che prenderà Canfeza e la stringerà a lui, non permettendole di scappare.

Mahir scatterà per salvare la sua amata ma sarà colpito alla nuca da un bastone e crollerà esanime. Ad attenderlo ci sarà una bara vuota e tutto avverrà sotto gli occhi disperati di Canfeza.

La disperazione di Canfeza e la vendetta di Rasit

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Mahir sarà sistemato nella bara, mentre Canfeza sarà trascinata via con la forza da Selim. Savaş proverà a salvare la sua amata ma sarà troppo tardi: Rasit lo colpirà alle spalle senza avere alcuna pietà e gratitudine per lui. Selim concederà a Canfeza di avvicinarsi alla bara con Mahir dentro: la donna, disperata non farà al tro che urlare. "Mahir, ti prego svegliati", supplicherà Canfeza, ma lui non darà segni di vita. Selim porterà via la donna, mentre i collaboratori di Rasit chiuderanno la bara e la seppelliranno. Mahir sarà in vita, ma privo di sensi e solo, perché tutti andranno via.