Selim andrà in ospedale da Mahir nella puntata di Racconto di una notte di venerdì 5 giugno e gli porterà l'invito delle sue nozze con Canfeza.

Le anticipazioni tv rivelano che Selim provocherà Mahir dicendogli che ama dormire accanto a Canfeza. Quando resterà da solo, il poliziotto si toglierà le flebo per scappare dall'ospedale, ma cadrà dopo qualche passo, in corridoio. Selim parlerà delle prossime nozze anche a Rasit e gli intimerà di non intromettersi.

Selim grida vittoria in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Mahir lotterà tra la vita e la morte in ospedale.

Dopo le nozze con Canfeza andate in fumo, il poliziotto crollerà per una ferita causata da Savaş e finirà in ospedale. Saranno ore di grande tensione in famiglia, ma il dolore unirà Afet e Sureyya che si abbracceranno inaspettatamente. Nel frattempo, Kursat consegnerà Canfeza a Selim che la accoglierà con un balletto e griderà vittoria. La ragazza sarà rinchiusa in una stanza e sarà a dir poco disperata all'idea di essere prigioniera di un uomo instabile. Qualche giorno dopo, Mahir si sveglierà dall'operazione e sarà fuori pericolo, ma quando riaprirà gli occhi troverà di fronte a se il suo nemico. Selim si divertirà a prendere in giro il poliziotto che nel sonno chiamava Canfeza. "Sono venuto per dirti una cosa", dirà Allame, "Lei ora è con me, è venuta da me di sua volontà".

Le provocazioni di Selim e la disperazione di Mahir

Nella puntata di Racconto di una notte di venerdì 5 giugno, Selim racconterà a Mahir che si addormenta con Canfeza tutte le notti. L'uomo continuerà a provocarlo e gli consegnerà l'invito al suo matrimonio: "Questa volta le nozze non sono finite", dirà chiedendogli di essere il suo testimone. Mahir avrà poche forze per reagire, ma appena Selim andrà via si staccherà le flebo, pronto ad andare a salvare la sua amata. L'uomo farà pochi passi e crollerà nel corridoio, ancora provato dall'operazione subita. Selim, invece, incontrerà Rasit e gli comunicherà che presto sposerà Canfeza. L'ispettore proverà a minacciare Selim che però gli ricorderà che lui e Kursat lavorano insieme e soprattutto sanno che lui è Boris.