Mahir porterà Canfeza dove il loro amore è iniziato nella puntata di Racconto di una notte di domenica 7 giugno, ma non ci sarà niente di romantico.

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir parlerà a Canfeza e le dirà che dopo i suoi rifiuti qualcosa si è spento in lui. "Le nostre non saranno nozze d'amore", dirà Mahir, "Non ti guardo più come prima".

Selim spietato in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Canfeza passerà dei giorni da incubo con Selim. Quest'ultimo organizzerà le loro nozze e pretenderà di stare in intimità con la ragazza prima di arrivare all'altare.

Canfeza sarà terrorizzata e disperata e sua nonna non potrà fare altro che urlare, ma Selim continuerà nel suo intento. In quel momento arriverà Mahir che metterà a tappeto Selim e prenderà Canfeza per fuggire. Allame si rialzerà e punterà la sua arma alla coppia: a salvare la situazione penserà Kursat che sparerà a Selim alle spalle e permetterà a sua figlia di fuggire con il suo amato. Tutto sembrerà risolto, ma in realtà no sarà così. Mahir, infatti, non dirà una parola, né si lascerà andare a baci e abbracci, ma con un'espressione seria si dirigerà a Denizli. Una volta arrivati, il poliziotto chiederà a Canfeza di scendere dall'auto e la porterà nel luogo in cui è iniziato il loro grande amore.

"Quando ho scoperto chi era tuo padre", dirà, "Ci ho pensato tutta la notte e poi ho scelto te".

Il discorso di Mahir che spegnerà Canfeza

Nella puntata di Racconto di una notte di domenica 7 giugno, Mahir parlerà sinceramente a Canfeza e le spiegherà cosa prova. Il poliziotto ricorderà che Kursat ha tolto la vita a suo padre, ma nonostante tutto lui ha combattuto per restare con Canfeza. Mahir avrà le lacrime agli occhi quando dirà alla ragazza che lei con i suoi rifiuti lo ha cambiato profondamente. Lei gli risponderà che è stata costretta a respingerlo per i ricatti di Selim, ma Mahir non riuscirà a perdonarla. "Dovevi parlare con me", dirà, "Non ti guarderò più come prima, il Mahir che ti amava follemente è morto".

Canfeza non riuscirà a trattenere il pianto e Mahir le dirà che la sposerà, ma non con le stesse intenzioni di prima. "Le nostre non saranno nozze d'amore, ma una questione d'onore", dirà il poliziotto, "Lascio a te la scelta di accettare o meno".