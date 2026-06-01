Mahir e Canfeza si sposeranno ma non saranno felici: è quanto emergerà nelle puntate di Racconto di una notte dall'8 al 14 giugno.

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir non perdonerà Canfeza per averlo rifiutato più volte e diventerà freddo con lei. La ragazza proverà a farsi perdonare ma sarà tutto inutile e soffrirà molto per l'atteggiamento di suo marito.

Il dolore di Mahir in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che dopo aver lasciato Mahir all'altare, Canfeza sarà consegnata nelle mani di Selim. Kursat prometterà a sua figlia che la proteggerà, ma lei non riuscirà a capire il senso delle sue parole, visto che l'ha strappata al suo amato per accontentare un folle.

Selim accoglierà Canfeza con un balletto e presto darà sfogo a tutta la sua follia: rinchiuderà la ragazza in una stanza e organizzerà le loro nozze nel giro di pochi giorni. Nel frattempo, Mahir saprà che la sua amata sta per sposare il nemico e andrà via dall'ospedale per salvare. Il poliziotto andrà alla villa per liberare Canfeza, ma quest'ultima si rifiuterà di seguirlo, rinnegando il loro legame. La ragazza agirà in questo modo perché Selim terrà la nonna Ezre sotto tiro, ma Mahir andrà via con il cuore spezzato. Nei giorni successivi, Selim peggiorerà ulteriormente, tanto che tenterà di abusare di Canfeza quando saranno da soli. La nonna non potrà fare altro che urlare disperata e tutto sembrerà perduto, ma Mahir tornerà e salverà Canfeza dalle mani dell'aggressore.

Kursat salverà Mahir e Canfeza da Selim

Nelle puntate di Racconto di una notte dall'8 al 14 giugno, Mahir picchierà Selim e proverà a scappare con Canfeza. L'aggressore, tuttavia, si alzerà e punterà la sua arma contro i due: Mahir si troverà con le spalle al muro. A salvare la situazione penserà Kursat che sparerà contro Selim e lo ridurrà in fin di vita: Canfeza e Mahir finalmente saranno liberi di amarsi. Tutto sembrerà finire per il meglio, ma Mahir romperà l'idillio dicendo alla ragazza che lui non la ama più. Canfeza proverà a spiegare come ha vissuto il suo rifiuto ma non servirà a nulla: Mahir la sposerà ma lei dovrà accettare la sua freddezza. Canfeza e Mahir diventeranno marito e moglie ma non saranno felici: lui, infatti, sarà distante e lei soffrirà ogni giorno di più per il suo atteggiamento.