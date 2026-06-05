Mahir mostrerà a Selim il suo certificato di nozze in ospedale nella puntata di Racconto di una notte di lunedì 8 giugno: "Canfeza è mia moglie".

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir si prenderà la sua rivincita e subito dopo aver firmato le carte con Canfeza andrà dal suo rivale. Intanto il matrimonio non sarà affatto felice.

Le nozze infelici di Mahir e Canfeza in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Mahir e Canfeza riusciranno a scappare da Selim grazie a Kursat che gli sparerà alle spalle. I due innamorati sembreranno poter vivere finalmente in libertà la loro storia d'amore, ma non sarà così.

Appena lasciata la villa, Mahir deluderà Canfeza: "Le nostre non saranno nozze d'amore", le dirà chiedendole se vuole sposarlo ancora. Il poliziotto spiegherà alla donna che i suoi sentimenti sono cambiati a causa dei troppi rifiuti, ma è disposto a sposarla ugualmente per una questione d'onore. Canfeza, certa che farà ricredere Mahir, accetterà di diventare sua moglie. I due si recheranno all'ufficio per firmare i documenti che attestano il loro matrimonio anche per la legge e subito dopo Mahir si recherà sulla tomba di suo padre. A Mehmet, l'uomo giurerà che si concentrerà solo sulle indagini della sua morte e vendicarla sarà il suo unico obiettivo. Mahir si dirà pentito per aver messo Canfeza al primo posto in passato, perché lei non ha fatto lo stesso con lui.

La visita di Mahir a Selim in ospedale

Nella puntata di Racconto di una notte di lunedì 8 giugno, si evincerà che il matrimonio di Mahir e Canfeza non inizierà nel migliore dei modi. Nei giorni successivi non ci sarà nessun cambiamento da parte di Mahir, anche Canfeza si sforzerà di riempirlo di attenzioni per dimostrargli che il suo amore è sincero. L'uomo resterà impassibile e concentrato sulla sua vendetta, tanto che si recherà da Selim per prendersi la sua rivincita. Allame sarà ricoverato in terapia intensiva dopo il colpo ricevuto alle spalle da Kursat e le sue condizioni appariranno gravi. Mahir entrerà nella stanza di Selim come aveva fatto lui poche settimane prima e gli mostrerà il certificato di nozze. "Canfeza ora è mia moglie", gli dirà, "Nessuno può portarmela via". Selim non potrà parlare perché avrà la maschera dell'ossigeno e dovrà subire la notizia senza poter reagire.