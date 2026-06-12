Asaf sarà inorridito dalla cattiveria di Afet e la rifiuterà come moglie nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Voglio il divorzio, non hai più una famiglia", le dirà quando scoprirà che la donna ha provocato un infarto ad Afet.

Le anticipazioni tv rivelano che Afet continuerà ad agire indisturbata contro Canfeza facendo credere a Sureyya che Mehemt è furioso con lei. Quando tuto emergerà, però, Asaf non potrà perdonare sua moglie.

Afet rischierà di perdere tutto in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Afet continuerà a tramare contro Canfeza.

Nonostante la nonna di Mahir sia costretta ad accettare in casa la giovane sposa, coverà odio contro di lei. Afet non potrà sopportare che la figlia di Kursat faccia parte della famiglia e sia accolta con affetto da tutti e per questo studierà un piano. Innanzitutto, Afet manipolerà Sureyya dicendole che Mehmet è molto arrabbiato con lei per aver accettato sua nuora senza batter ciglio. Le parole dalle signora Yilmaz funzioneranno, ma solo per qualche giorno. Sureyya si allontanerà da Canfeza ma poi si renderà conto che è una brava ragazza e non potrà fare a meno di volerle bene. A quel punto Afet sarà molto più drastica e scriverà una lettera che firmerà con il nome di Mehmet in cui l'uomo si dirà furioso con sua moglie.

Con questa mossa, Afet provocherà un infarto a Sureyya che quando leggerà le parole del suo amato non riuscirà a reggere a tanto dolore. Una volta in ospedale, i medici salveranno la vita della madre di Mahir, ma Sureyya continuerà a pensare alla lettera e ne parlerà proprio con Afet che le consiglierà di non dirlo a nessun altro.

La dura reazione di Asaf quando saprà della lettera di Afet

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Afet penserà di averla fatta franca, ma non sarà così. Sureyya confiderà a Mahir di aver ricevuto una lettera da suo padre e lui capirà subito che c'è lo zampino della nonna. Quando il poliziotto ne parlerà con Asaf, lui escluderà tutto perché non crederà sua moglie capace di una simile cattiveria.

Presto, però, tutto verrà a galla durante una lite tra la nonna e Canfeza. Asaf sarà inorridito dalla cattiveria di Afet e la rifiuterà come moglie: "Voglio il divorzio", le dirà, "Non hai più una famiglia". La donna proverà a farsi perdonare, ma suo marito non dormirà neanche più nella sua stessa stanza.