Prossimamente nella soap turca Racconto di una notte, la protagonista Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgı Coşkun) rimarrà vittima di un incidente automobilistico a causa di Selim Allame (Eren Vurdem), ma riuscirà a scampare alla morte.

Ferman e Sevde lasciano la villa Yilmaz, Selim posiziona una bomba nell’auto di Mahir

Mahir (Burak Deniz) vivrà nella villa Yilmaz dei suoi nonni Afet e Asaf, dopo le nozze con Canfeza. La presenza di quest’ultima, continuerà a non essere gradita, al punto che Ferman e Sevde se ne andranno via. Inoltre, marito e moglie non accetteranno che Mahir sia diventato il proprietario della tenuta.

Selim invece, non si rassegnerà al fatto di aver perso Canfeza, e in preda alla furia, posizionerà una bomba nell’automobile di Mahir, con l’obiettivo di toglierselo di mezzo una volta per tutte.

Un giorno, Canfeza scapperà via dalla villa, dopo aver scoperto un segreto degli Yilmaz. La fanciulla se ne andrà proprio con la vettura del marito, e finirà per avere un terribile incidente stradale. Mahir temerà di perdere la moglie, che per fortuna sarà fuori pericolo di vita, appena si risveglierà.

Il commissario Yilmaz prepara una trappola per Selim

Tuttavia, Canfeza spezzerà ancora una volta il cuore di Mahir, rivelandogli che tra loro è finita. Appena uscirà dall’ospedale, la fanciulla si trasferirà dal padre Kursat, facendo l’ennesimo torto a Mahir, il quale farà di tutto per convincerla a tornare a casa.

Successivamente, Mahir preparerà una trappola per Selim, appena scoprirà che Canfeza ha rischiato di morire per colpa sua.

Riepilogo: Selim ha fatto sapere a Mahir di voler sposare Canfeza

Di recente, Selim ha fatto visita in ospedale a Mahir, e l’ha provocato dicendogli di voler sposare Canfeza al più presto possibile con rito civile. Dopo aver lasciato la stanza del rivale, Selim ha messo al corrente delle sue intenzioni anche il comandante corrotto Rasit. Inoltre, sempre Selim, ha fissato un incontro d'affari per il giorno successivo insieme a Kursat. Nel contempo, Canfeza ha confidato a sua nonna Ezra di essere sicura che Mahir occorrerà in suo aiuto anche questa volta. L’anziana donna, invece, ha spronato il figlio Kursat a proteggere Canfeza dalle grinfie di Selim.