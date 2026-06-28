Efsane ha avuto un infanzia difficile perché suo padre tolse la vita a suo madre: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Racconto di una notte.

Le anticipazioni tv rivelano che Efsane racconterà la sua storia a nonna Ezra che la ospiterà nella sua casa quando la sua relazione con Ferman finirà.

Efsane e Ferman: troppi ostacoli in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che presto emergerà il triste passato di Efsane che si confiderà con la nonna Ezra. La sua storia clandestina con Ferman non diventerà mai la favola che la ragazza sognava da tempo, perché gli eventi prenderanno un'altra piega.

Ferman sarà nei guai quando scoprirà che anche Sevde aspetta un bambino. Afet e Asaf scopriranno tutto e la reazione sarà a dir poco furiosa: i due intimeranno a Efsane di fare le valigie e andare immediatamente via dalla villa. Ferman non riuscirà a separarsi dalla sua amante e preferirà lasciare le comodità della sua casa per stare con lei. Senza carte di credito, l'uomo dovrà lavorare, mentre Sevde continuerà a pensare che Ferman sia fuori città per lavoro. Il sogno d'amore di Efsane finirà molto presto: lei una sera resterà da sola nella stanza del motel quando un malintenzionato busserà alla sua porta. La donna non aprirà, ma lui sfonderà la porta e lei per paura si butterà dalla finestra.

Efsane chiamerà inutilmente Ferman che non risponderà al telefono e questo segnerà la loro fine.

Il passato difficile di Efsane commuoverà la nonnina

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Efsane andrà a stare a casa di Kursat e lascerà Ferman dicendogli di aver perso il bambino. In realtà, la donna sarà ancora incinta e continuerà a vivere con la nonna Ezra, Savas e Kursat. Sarà proprio la nonnina a conoscere la storia della ragazza. Un giorno Efsane le confesserà che nessuno le ha insegnato a pregare. Ezra la rimprovererà per la sua maleducazione, ma lei spiegherà che quando era piccola suo padre ha tolto la vita a sua madre ed è finito in prigione. Efsane racconterà che a tredici anni è entrata nel padiglione e vi è rimasta fino a quado Ferman non l'ha salvata da quel posto. Ezra sarà molto dispiaciuta per lei.