Ceylan proverà a far ballare Afet nel bagno turco nelle prossime puntate di Racconto di una notte: la cugina di Mahir porterà una ventata di allegria in famiglia.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceylan conquisterà Sare e Canfeza con la sua simpatia. Afet non si alzerà per ballare, ma vederla nell'hammam sarà un divertimento per tutti. Mahir resterà senza parole nel sapere sua nonna nel bagno turco con la musica al massimo del volume.

L'arrivo di Ceylan in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che l'entrata in scena di Ceylan porterà tante novità e anche una ventata di allegria.

La cugina di Mahir farà il suo ingresso a Istanbul perché sarà in fuga a causa di un grosso debito contratto dopo una truffa. Ceylan si imbatterà in Selim che ne sarà subito abbagliato. La ragazza, infatti, gli ricorderà il suo grande amore Ferda, morta tragicamente. Selim risolverà il debito di Ceylan dandole 36 milioni, ma il suo atteggiamento morboso la farà spaventare. La ragazza, quindi, scapperà da lui e andrà a stare dal nonno Asaf, ma non smetterà di pensare a Selim. Quando sarà a casa dei nonni, Ceylan conquisterà tutti con il suo carattere solare e gioioso. Canfeza stringerà una bella amicizia con la ragazza e anche Sare andrà d'accordo con lei. Un giorno, Ceylan, Sare e Canfeza faranno un bagno turco e si scambieranno delle confidenze.

La cugina di Mahir parlerà di un uomo affascinante e misterioso, appena conosciuto, e desterà la curiosità di Canfeza e Sare.

Un bagno turco movimentato per Canfeza e Afet

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, mentre Canfeza, Sare e Gulizar saranno nell'hammam, arriverà Afet. La donna sarà accompagnata da Gulizar, Sevde e due collaboratrici, pronte a farle un massaggio al collo. In questa occasione, Ceylan penserà di sciogliere la tensione tra Canfeza e sua suocera mettendo un po' di musica. La ragazza riuscirà a far ballare Sare e Canfeza e tenterà anche di coinvolgere la nonna Afet. Quest'ultima non si alzerà per ballare, ma sarà un momento che riuscirà a strappare un sorriso, soprattutto quando Mahir andrà a prendere Canfeza. Quando il poliziotto saprà che la nonna Afet è in quel posto con la musica alta resterà senza parole.