Selim confesserà il suo trauma alla psichiatra nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Ho ucciso mio padre a 22 anni", dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Selim ricorderà un passato che lo ha segnato per sempre. Suo padre lo maltrattava sin da bambino e quando si è innamorato gli ha tolto anche la donna che amava.

Lo sfogo di Selim in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Selim si aprirà sul suo passato e si capirà qualcosa di più di questo personaggio. Nelle puntate in corso, Selim ha in ostaggio Canfeza ed è pronto a sposarla contro la sua volontà.

A salvare la ragazza dalle mani di Allame sarà inaspettatamente Kursat che sparerà a Selim alle spalle e lo farà finire in gravissime condizioni in ospedale. L'uomo lotterà tra la vita e la morte per qualche giorno ma, mentre tutti penseranno che ci siano ormai poche speranze, lui si sveglierà e si riprenderà. Selim chiederà alla dottoressa di non comunicare le sue reali condizioni di salute, perché in questo modo potrà agire senza destare sospetti. Durante il suo ricovero, Selim vedrà una psichiatra e sarà a lei che racconterà il suo passato e i traumi che lo hanno portato alla pazzia. "Nessuno si chiede perché sono così", dirà Selim in uno sfogo, "Mi chiamano psicopatico, assassino, ma ogni bambino nasce innocente".

Il grande amore di Selim per Ferda

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Selim racconterà alla psichiatra il suo trauma. "Ho ucciso mio padre a 22 anni", dirà, "Mi ero innamorato della figlia di un suo amico". Selim parlerà del suo amore per la ragazza, ma aggiungerà anche che suo padre si è opposto e alla fine l'ha sposata lui. "Sono rimasto in silenzio per molto tempo", spiegherà Selim, "Ma poi sono esploso". "Ferda aveva un figlio in grembo e si è tolta la vita", dirà con dolore l'uomo. Selim racconterà che quando la donna che amava è morta, lui non ha potuto più controllarsi e ha eliminato suo padre. Selim non permetterà alla psichiatra di parlare e preciserà che lui aveva solo bisogno di sfogarsi. Il suo unico obiettivo sarà fingersi in fin di vita per eliminare Mahir senza essere disturbato: solo il suo braccio destro saprà la verità su di lui.