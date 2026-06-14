Rasit è il padre di Selim: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Racconto di una notte, tra i ricordi e i rimpianti del folle Allame.

Le anticipazioni tv rivelano che Selim si domanderà se con l'aiuto di Rasit sarebbe stato un uomo migliore e lui gli risponderà che in realtà lo ha sempre protetto di nascosto.

La resa dei conti tra Mahir e Rasit in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano un grande colpo di scena nelle prossime puntate. Tra Rasit, Selim e Mahir ci sarà una resa di conti che cambierà per sempre il destino dei protagonisti e, nonostante il panico inziale, per Canfeza finirà un incubo.

Tutto avrà inizio quando Savaş rapirà Canfeza dopo essersi alleato con Rasit. In cambio delle sue informazioni sul piano di Kursat e Mahir, il ragazzo chiederà di ottenere la sua amata. L'ispettore non esiterà a promettergli che Canfeza sarà sua, ma in realtà sarà solo l'ennesimo trucco per raggiungere i suoi scopi. La donna farà da esca per attirare Mahir nel covo di Rasit e ci sarà una guerra senza esclusione di colpi. Mahir sarà colpito con un bastone e seppellito vivo, mentre Canfeza sarà portata via da Selim. Savaş interverrà per strappare la donna dalle braccia del folle Allame, ma Rasit gli sparerà alle spalle e metterà fine alla sua vita. Tutto sembrerà perduto, ma Kursat riuscirà a salvare la vita a Mahir scavando a mani nude e con lui correrà ad acciuffare Rasit e Selim, scappati con Canfeza.

Il poliziotto non avrà pietà e toglierà la vita all'ispettore che molti anni prima aveva ordinato la morte di suo padre.

La fine di Rasit e i ricordi di Selim

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, la morte di Rasit segnerà la fine di un incubo per Canfeza e Mahir. Questo evento sarà vissuto con disperazione da Selim perché si scoprirà che Rasit era suo padre. L'ispettore dirà ad Allame del loro legame pochi giorni prima della morte e Selim, in lacrime, gli chiederà perché lo abbia lasciato solo per tutta la vita. "Potevo essere una persona migliore", dirà, "Mi hai fatto diventate un assassino". Rasit a quel punto spiegherà che lui ha saputo tutto il giorno in cui Selim ha tolto la vita a suo padre.

"Tua madre mi ha detto la verità", dirà, "Ma mi ha implorato di non dirti niente". Rasit confiderà a Selim che nonostante tutto lui lo ha sempre protetto da lontano e per questo è ancora vivo. Padre e figlio, però, non avranno il tempo di recuperare.