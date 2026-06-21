Selim seppellirà Ceylan nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Tutto è successo per colpa tua", dirà rivolgendosi alla povera ragazza ormai priva di vita.

Le anticipazioni tv rivelano che Selim scapperà con Ceylan dopo averle chiesto di sposarlo. Quando la ragazza dubiterà della sua sincerità, i due faranno un incidente con l'auto e Ceylan perderà la vita. Selim non dirà nulla a nessuno.

Selim sfida ancora gli Yilmaz in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Selim tornerà protagonista con un nuovo evento drammatico.

Tutto avrà inizio quando l'uomo si infatuerà di Ceylan, la cugina di Mahir che ha una forte somiglianza con Ferda, il suo primo amore. Selim sembrerà davvero cambiato per amore di Ceylan, tanto che consegnerà alla ragazza 36 milioni per toglierla dai guai. L'attrazione sarà reciproca, ma quando la cugina di Mahir capirà che Selim è il folle che voleva costringere Canfeza alle nozze, inizierà a diffidare di lui. Ceylan rifiuterà l'invito a cena di Selim e resterà alla villa con la sua famiglia. Lui, però, non si arrenderà e comprerà un anello molto costoso per far capire a Ceylan che lui ha intenzioni serie. Selim si presenterà a villa Yilmaz come se nulla fosse accaduto tra lui e Mahir. La famiglia lo caccerà subito, ma lui prenderà l'anello e lo mostrerà a Ceylan.

"Mi vuoi sposare?" chiederà l'uomo alla ragazza che cederà e seguirà Selim.

La fuga di Ceylan e Selim e la tragica fine

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Ceylan e Selim andranno via in macchina dalla villa. La ragazza dimostrerà di aver scelto l'uomo che ama, ma Selim non sarà soddisfatto. "Avrei voluto il consenso della tua famiglia", dirà seccato, "Non volevo scappare". Ceylan, a quel punto, accuserò Selim di averla usata per infastidire la famiglia di Mahir ed entrare in casa. Tra i due nascerà un litigio che culminerà con uno schianto. L'auto di Selim finirà fuori strada e per Ceylan non ci sarà nulla da fare. Mentre gli Yilmaz mobiliteranno la polizia per cercare la ragazza, Selim si troverà nel bosco e seppellirà Ceylan.

"Mi hai fatto rivivere il dolore della tua sepoltura per la seconda volta", dirà Selim assimilando Ceylan alla sua prima fidanzata, "Tutto è successo per colpa tua". Più tardi, Selim tornerà a villa Yilmaz e fingerà di cercare Ceylan, raccontando che lo ha derubato, lo ha picchiato ed è fuggita.