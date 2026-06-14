Nella puntata della soap turca Racconto di una notte in programma su Canale 5 domenica 21 giugno 2026 in prima serata, Kursat invece di ferire Mahir per far credere a Selim di non star facendo affatto il doppio gioco, finirà per sparare un colpo di pistola contro la figlia Canfeza per sbaglio.

Selim sospetta che Kursat e Mahir siano alleati

Mahir e Canfeza cercheranno di trascorrere la notte in una tenda, dopo essere rimasti da soli nel bosco. Intanto, Sureya supplicherà al defunto marito Mehmet di non abbandonarla, in preda a una crisi.

Nel contempo, Hursit rivelerà ad Havos che Ferman ha una relazione clandestina con Efsane.

Mentre la polizia troverà i suoi documenti, Ceylan lascerà la casa di Selim e si presenterà alla villa del nonno Asaf.

A proposito di Selim, metterà alla prova Kursat, con il sospetto che lo stia tradendo. In particolare, quest’ultimo verrà invitato ad attirare Mahir a casa di Selim per ucciderlo. Appena Mahir si presenterà all’appuntamento, Kursat gli punterà contro la sua pistola, ma a intervenire ci penserà Canfeza, facendo da scudo con il suo corpo al marito. Kursat sparerà la figlia per errore, ma per fortuna non riporterà gravi conseguenze. Non appena saprà del ferimento di Canfenza, il comandante Rasit si scaglierà contro Selim, il quale sarà ancora più convinto che Kursat e Mahir si siano alleati contro di loro.

Successivamente, il test di gravidanza positivo che Ferman ha nascosto tra le cose di Canfeza, verrà trovato da Sureyya, la quale annuncerà subito agli Yilmaz che sua nuora sia incinta.

Afet non la prenderà affatto bene quando apprenderà che suo nipote Mahir diventerà padre, visto che avrà un malore improvviso.

Selim indaga sul passato di Ceylan, Ferman dice una bugia a Sevde

Intanto, dopo essere uscita dall’ospedale, Canfeza riceverà la visita di sua nonna Ezra e di Mavis alla villa Yilmaz.

Selim invece avvierà delle indagini sul passato di Ceylan. Ben presto, Canfeza avrà un nuovo litigio con il marito Mahir, quando si rifiuterà di scusarsi con lei per averla usata. Infine, Ferman dirà una menzogna alla moglie Sevde, appena lo sorprenderà con l’ecografia della gravidanza della sua amante Efsane.

Riepilogo sulla collaborazione tra Kursat e la polizia

Di recente, Canfeza non è riuscita più a sopportare l’atteggiamento distaccato del marito Mahir.

Tuttavia, quest’ultimo ha fatto sapere al suo amico Salih di voler continuare a essere scostante, fino a quando Canfeza non gli dimostrerà di amarlo davvero. Intanto, Kursat ha stretto una collaborazione con le forze dell’ordine per incastrare il fratellastro Rasit, ovvero Boris, il vero responsabile della morte del commissario Mehmet Yilmaz, il defunto padre di Mahir.