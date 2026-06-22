Nella puntata di Racconto di una notte, che andrà in onda su Canale 5 domenica 28 giugno 2026 sempre in prima serata, i due protagonisti Mahir e Canfeza fingeranno di aspettare un bambino, per non far venire alla luce il tradimento di Ferman nei confronti della moglie Sevde.

Afet ha un brutto malore, Selim, Kursat e Rasit si alleano

Dopo l’equivoco con il test di gravidanza di Efsane, l’amante di Ferman, tutti crederanno che Mahir e Canfeza diventeranno genitori. Afet si opporrà all’idea che suo nipote avrà un figlio da Canfeza, al punto da avere un brutto malore.

Nel contempo, Selim indagherà sul passato di Ceylan, invece Canfeza pretenderà delle scuse dal marito Mahir per averla manipolata, ricevendo un netto rifiuto.

In seguito, Selim, Kursat e Rasit stringeranno una nuova alleanza. Canfeza invece deciderà di pedinare Mahir, servendosi dell’aiuto di Hursit, dopo essersi insospettita. Mahir riuscirà a mettere in salvo dei bambini, dopo aver fermato un gruppo di malviventi.

Sare e Salih vicini, Canfeza affronta Mahir

Nel contempo, Sureya proporrà di organizzare una festa per la presunta gravidanza di Canfeza.

Selim scoprirà che Ceylan è la nipote di Asaf Yilmaz, quando la accompagnerà a casa. Intanto, Mahir e Canfeza continueranno a far credere di aspettare un bambino per proteggere Ferman.

Quest’ultimo invece farà i conti con Efsane, che gli dirà di star soffrendo per il fatto di non poter annunciare di essere incinta.

Spazio anche al riavvicinamento tra Sare e Salih, dopo un nuovo incontro.

Successivamente, Canfeza sarà convinta che Mahir stia organizzando un incontro segreto con suo padre Kursat, e non nasconderà la sua preoccupazione. A quel punto, la giovane affronterà il marito, ma quando non le darà alcuna spiegazione, litigheranno ancora una volta.

Riepilogo sul ricovero in ospedale di Canfeza

In precedenza, gli Yilmaz hanno pensato che Canfeza sia in stato interessante, dopo che Sureyya ha trovato il test di gravidanza di Esfane tra le cose di sua nuora. Nel frattempo, Canfeza è finita in ospedale per aver fatto da scudo con il suo corpo a Mahir, all’appuntamento con suo padre Kursat, il quale ha fatto partire un colpo di pistola contro suo genero, appena è stato messo alla prova da Selim.