Nella puntata di Racconto di una notte, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 domenica 5 luglio 2026, la presenza di Inci, l’ex fidanzata del commissario Mahir Yilmaz, scatenerà la gelosia di Canfeza Kilimci. Dalle anticipazioni, si evince che quest’ultima perderà le staffe, appena scoprirà che suo marito e Inci si sono dati appuntamento.

Canfeza si rifiuta di parlare con suo padre Kursat

A seguito dell’arresto di Canfeza insieme a Sare e Gulizar, Mahir sarà su tutte le furie per il comportamento della moglie. Appena Canfeza verrà scagionata, Mahir sembrerà disposto a smettere di essere freddo nei suoi confronti.

Ben presto, Canfeza schiaffeggerà Inci, appena la vedrà insieme a suo marito Mahir. Inoltre, Canfeza si nasconderà nel bagagliaio della vettura di suo padre Kursat, per assistere a un incontro tra lo stesso e Mahir nel magazzino in cui ci sarà uno scambio di merce.

Nel contempo, Ferman verrà sorpreso dalla moglie Sevde insieme alla sua amante Efsane.

Successivamente, Canfeza si rifiuterà di parlare con suo padre Kursat, quando si presenterà a casa di sua nonna Ezra all’improvviso.

Selim vuole conquistare Ceylan, Ferman messo alle strette

Spazio anche a Selim, che occorrerà in aiuto di Ceylan, appena la vedrà in difficoltà, con l’obiettivo di conquistarla. In occasione del Capodanno, Selim proverà a invitare Ceylan a trascorrere la notte in sua compagnia.

Mahir invece, organizzerà una serata al cinema per Canfeza, la quale non gradirà il film scelto dal marito.

In seguito, Ferman verrà messo alle strette dai suoi familiari, dopo aver accompagnato Efsane ad acquistare dei nuovi vestiti. In particolare, gli Yilmaz vorranno partecipare alla festa organizzata da Ferman nel locale della sua amante.

Per concludere, Mahir e Kursat avranno un nuovo incontro segreto, per poter attuare il loro piano per incastrare il comandante corrotto Rasit e Selim.

Riepilogo sul matrimonio di Canfeza e Mahir

In precedenza, dopo aver salvato Canfeza dalle grinfie di Selim ancora una volta, Mahir ha deciso di condurla a Denizli, nel luogo in cui si sono conosciuti. Finalmente, Canfeza e Mahir si sono sposati, ma tra i due c’è stata distanza difficile da colmare.

In particolare, Mahir non è riuscito a superare il dolore provocato dai diversi rifiuti di Canfeza. A quel punto, quest’ultima parecchio ferita, ha fatto presente al marito che il loro matrimonio religioso non ha alcun valore.