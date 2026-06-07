Selim si innamorerà di Ceylan, una ragazza che assomiglierà molto a Ferda, la sua compianta fidanzata nelle prossime puntate di Racconto di una notte.

Le anticipazioni tv rivelano che Selim mostrerà un lato tenero e premuroso che aveva tenuto nascosto. L'uomo, inoltre, darà a Ceylan 36 milioni per risolvere un suo grosso problema.

Un amore per Selim in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che presto le trame approfondiranno il personaggio di Selim. Il folle pretendente di Canfeza farà una guerra spietata a Mahir, ma qualcosa potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Tutto accadrà per un incidente casuale che l'uomo avrà con Ceylan, una splendida ragazza. Per Selim sarà amore a prima vista, anche perché l'uomo rivedrà in lei la defunta Ferda, la donna della sua vita che l'ha fatta finita con il bambino in grembo. In un primo momento, Selim sarà certo che si tratti proprio di Ferda, ma poi si convincerà che c'è solo una forte somiglianza. I suoi sentimenti per Ceylan non cambieranno affatto e con lei Selim mostrerà un lato tenero che fino a quel momento era stato nascosto. La somiglianza di Ceylan con Ferda non sarà solo un'impressione di Selim: quando quest'ultimo darà a Rasit l'incarico di indagare sulla ragazza, anche l'ispettore resterà senza parole. "Ma è Ferda", dirà Rasit tra sé e sé quando vedrà la foto della ragazza.

Le indagini porteranno a una scoperta incredibile: Ceylan è lla cugina di Mahir. Questo, però, non spaventerà Selim.

Ceylan e Selim: un sentimento irresistibile

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Selim cucinerà per Ceylan e non avrà paura a mostrarle i suoi sentimenti. La ragazza si troverà nei guai a causa di una frode per cui la polizia la sta cercando. A questo proposito, Selim non esiterà a dare a Ceylan 36 milioni, la somma per saldare il suo debito. Quando la ragazza scoprirà che Selim è lo psicopatico di cui Canfeza e Mahir le hanno parlato, però, metterà un freno e chiederà all'uomo di lasciarla in pace. Selim la rispetterà ma continuerà a pensare a lei. Ceylan, dal canto suo, non dimenticherà affatto Selim e alla fine cederà andando da lui per Capodanno.