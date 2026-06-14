La fine di Rasit in Racconto di una notte sarà tragica: l'uomo perderà la vita per mano di Mahir, dopo aver preso in ostaggio Canfeza.

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir premerà il grilletto contro il suo nemico e lo colpirà al cuore. Per lui non ci sarà niente da fare e avrà pochi secondi per esalare l'ultimo respiro. Canfeza sarà libera, almeno per il momento.

Canfeza in pericolo in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che per Rasit non ci sarà alcun lieto fine e la sete di potere gli si ritorcerà contro.

Nelle puntate in corso in Italia, l'ispettore si è alleato con Selim e Kursat per portare avanti dei traffici illeciti, ma presto ci sarà la resa dei conti con Mahir. Tutto avrà inizio quando Savaş informerà Rasit del fatto che Kursat è una talpa e sta collaborando con Mahir per incastrarlo. A quel punto l'ispettore pianificherà la sua vendetta contro il poliziotto e la prima mossa sarà permettere a Savaş di rapire Canfeza e portarla al suo covo. La presenza della donna servirà da esca per Mahir che la rintraccerà attraverso l'orologio e andrà a salvarla. La lotta sarà dura: Canfeza finirà tra le braccia di Selim che la porterà via con la forza, mentre Mahir sarà colpito alla schiena. Il poliziotto perderà i sensi e sarà seppellito vivo, mentre Rasit e Selim fuggiranno con Canfeza.

L'unico che potrà salvare la situazione sarà Kursat.

Kursat salverà la vita a Mahir

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Kursat scaverà a mani nude e salverà la vita a Mahir. I due uomini rincorreranno l'auto di Rasit e ci sarà il confronto decisivo. L'ispettore uscirà dall'auto con Canfeza che gli farà da scudo, ma Mahir non si lascerà intimidire da questo e lo terrà sotto tiro. Basterà una mossa furba della donna per far perdere a Rasit la presa e Mahir approfitterà di questo istante per fare fuoco. L'ispettore sarà colpito al petto e avrà pochi secondi prima di esalare l'ultimo respiro. Vicino alla fine, Rasit dirà a Mahir che presto raggiungerà suo padre. Tutto questo sarà l'ennesimo trauma per Selim che pochi giorni prima aveva scoperto che Rasit è suo padre. Certamente, l'uomo avrà un motivo in più per odiare Mahir.