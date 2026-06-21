Ferman si troverà tra due fuochi nelle prossime puntate di Racconto di una notte: oltre a Efsane, infatti, anche Sevde scoprirà di essere incinta.

Le anticipazioni tv rivelano che proprio quando Ferman starà per dire a tutti che la sua amante aspetta un bambino, Sevde riceverà la telefonata del suo medico. Per la donna sarà una gioia immensa sapere che sarà mamma, mentre Efsane cadrà dalle scale.

Ferman diviso tra Efsane e Sevde in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Ferman si troverà in una situazione molto difficile.

Nelle puntate in onda in Italia, l'uomo ha appena saputo che Efsane, la sua amante, è incinta. La gioia per Ferman è stata più forte di qualsiasi altra cosa, anche perché lui non è mai riuscito a diventare padre con sua moglie Sevde. Nei prossimi giorni, Ferman continuerà a tenere il piede in due scarpe: da un lato ci sarà la seducente Efsane e dall'altra avrà Sevde, sempre amorevole con lui. A complicare la situazione sarà Sureyya che troverà il test di gravidanza di Efsane nella stanza di Canfeza e comunicherà a tutti che sua nuora aspetta un figlio. La famiglia si convincerà che Canfeza è incinta e mentre tutti festeggeranno il lieto evento, Sevde scoppierà a piangere per la sua impossibilità ad avare figli.

Per consolare sua moglie, Ferman avrà molte attenzioni che però faranno ingelosire Efsane. Il figlio di Afet farà regali sempre più costosi ad entrambe le donne della sua vita per non scontentare nessuna, ma ad un certo punto sarà messo con le spalle al muro.

La grandiosa notizia per Sevde e le difficoltà di Ferman

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, la tresca di Ferman e Efsane presto non sarà più un segreto da condividere solo con Mahir. Avash e Kursit, dispiaciuti per la ragazza, chiederanno a Ferman di parlare con la famiglia e dire la verità, anche perché c'è un figlio in arrivo. Lui si farà coraggio e radunerà moglie e genitori per confessare il tradimento, ma le cose non andranno come ci si aspettava.

A un certo punto, infatti, squillerà il telefono di Sevde: il medico le comunicherà il motivo dei malori degli ultimi giorni. "Sei incinta", dirà il dottore alla donna che per poco non perderà i sensi per l'emozione. "Sono incinta", griderà Sevde alla famiglia, "Sono anni che sogno questo momento". La donna sarà felice come mai era stata prima in vita sua. Ferman non crederà alle sue orecchie e si domanderà come farà a gestire la situazione. Efsane origlierà tutto e cadrà dalle scale.