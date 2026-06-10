Sevde scoprirà che Afet ha spinto Canfeza nelle prossime puntate di Racconto di una notte: la donna ascolterà per caso una conversazione tra la donna e Gulizar.

Le anticipazioni tv rivelano che tutti penseranno che Canfeza è caduta per un incidente, ma la moglie di Ferman capirà la verità.

Il segreto di Afet in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Afet spingerà Canfeza dal balcone durante una lite. La colpa della moglie di Mahir sarà quella di aver scoperto per caso il segreto di sua nonna: Ferman non è suo figlio.

Canfeza si salverà grazie a un mucchio di cotone che attutirà la sua caduta nel piazzale, ma riporterà diverse fratture. Al suo risveglio dopo l'operazione, Canfeza non dirà a nessuno la verità, ma racconterà di essersi sporta troppo. Afet andrà a trovare sua nuora a casa di Kursat dopo le dimissioni e Canfeza la ricatterà: "Mi accetterai come nuora in cambio del mio silenzio". Da quel momento in poi, Afet dovrà subire in silenzio il ritorno di Canfeza alla villa e non avrà nulla da ridire su ogni sua decisione. Nel frattempo, in famiglia ne succederanno di tutti i colori: Sureyya troverà il test di gravidanza di Efsane nel cassetto di Canfeza e si convincerà che sua nuora è incinta. In breve tempo, tutti penseranno che Mahir e sua moglie aspettano un figlio.

Afet e Gulizar l'una contro l'altra

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Afet continuerà a covare in silenzio il suo odio per Canfeza e non sopporterà chiunque le si avvicini. Quando vedrà Gulizar in compagnia della moglie di Mahir, Afet andrà su tutte le furie e la rimprovererà duramente. "Ti ho trattata come una figlia e tu mi ricambi così?" dirà Afet, "Da quando è iniziato il tuo amore per Canfeza?". La signora Yilmaz continuerà a incalzare Gulizar: "Ti sei dimenticata di come le urlavi sul tetto?". A quel punto la donna reagirà: "Ma non sono stata io a spingerla", dirà. Afet guarderà Gulizar con disapprovazione ma lei continuerà: "Canfeza è caduta quando l'hai spinta". Le due donne parleranno liberamente, ignare del fatto che Sevde ha ascoltato tutto. La moglie di Ferman sarà sconvolta nell'apprendere che è stata proprio Afet a spingere Canfeza.