Mahir lotterà tra la vita e la morte nella puntata di Racconto di una notte di mercoledì 3 giugno: Sureyya sarà disperata e unirà il suo dolore a quello di Afet.

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir crollerà alle nozze a causa della ferita procurata da Savas e perderà i sensi. Lo sposo sarà portato in ospedale urgentemente e la paura di perderlo annullerà il rancore di Afet verso Sureyya.

Il no di Canfeza in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Mahir e Canfeza diventeranno marito e moglie, ma solo con il rito islamico.

Il giorno in cui verrà celebrato il rito civile, infatti, Kursat e Rasit faranno in modo che il sogno dei dei innamorati vada in fumo. Da un lato ci sarà il padre di Canfeza che parlerà con sua figlia e le dirà che se accetterà di sposare Mahir, lui e Sila moriranno. Rasit, invece, per accontentare Selim, porterà Mahir ad allontanarsi dalla villa per temporeggiare e lasciare a Kursat il tempo necessario a convincere Canfeza. Per riuscirci, l'ispettore farà in modo che a Mahir arrivi una soffiata su Orhan. Poco prima delle nozze, il poliziotto chiederà a Canfeza di aspettarlo perché ha una cosa urgente da fare e andrà con Salih al luogo della soffiata. Mahir e Salih riusciranno a trovare Orhan e lo metteranno con le spalle al muro: il traditore sarà sul punto di dire loro il vero nome di Boris.

A un passo dalla verità partirà uno sparo che colpirà Orhan e gli impedirà di parlare. Mahir correrà subito verso l'intruso e lo inseguirà per acciuffarlo.

Mahir e Savas a un passo dall'incontro decisivo

Nella puntata di Racconto di una notte di mercoledì 3 giugno, Mahir acciufferà l'uomo incappucciato che ha impedito a Orhan di sparare. Prima di smascherarlo, però, Mahir riceverà un proiettile all'addome e perderà i sensi. Si scoprirà che a colpirlo è stato Savas e ha agito per impedirgli di riconoscerlo. Rasit intimerà a Savas di far riprendere Mahir e di sparire. Canfeza aspetterà con preoccupazione il suo sposo che arriverà in ritardo e con una ferita che tenterà di nascondere a tutti. Le promesse, però, andranno in fumo: Canfeza dirà di no alle nozze e andrà via con Kursat.

Mahir cadrà privo di sensi a causa della ferita e sarà portato in ospedale urgentemente. Il poliziotto lotterà tra la vita e la morte, mentre la situazione farà riemergere in Sureyya il terribile ricordo della perdita del suo caro Mehmet. Afet metterà da parte il rancore e si unirà al dolore di sua nuora che soffre ancora per il suo amato figlio.