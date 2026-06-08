Canfeza terrà in pugno Afet nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Mi accetterai come nuora", imporrà in cambio del suo silenzio sul segreto di famiglia.

Le anticipazioni tv rivelano che Canfeza scoprirà che Ferman non è il figlio di Afet e avrà un'arma molto potente da usare a suo vantaggio. Afet non potrà fare altro che accettare le condizioni della ragazza.

Canfeza tornerà alla villa in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che una volta sposati Mahir e Canfeza torneranno alla villa come proprietari.

Si scoprirà, infatti, che Asaf ha intestato la casa di famiglia a suo nipote e questo farà andare su tutte le furie Ferman. Quest'ultimo non si sentirà considerato dai suoi genitori e si chiederà se sia stato adottato. La risposta a questa domanda arriverà per caso pochi giorni dopo, quando Afet confesserà il suo segreto parlando con Gulizar: Ferman non è suo figlio. Canfeza si sistemerà nella stanza con Mahir, ma Afet non accetterà affatto la donna in casa. La nonna di Mahir si rifiuterà persino di stare a tavola con il resto della famiglia e chiuderà la porta della sua stanza a suo marito. Pur essendo diventata la proprietaria della villa, Canfeza sarà trattata come un'intrusa in quella casa.

La situazione giungerà a un punto di non ritorno quando Afet e Gulizar parleranno dell'adozione di Ferman e la moglie di Mahir ascolterà tutto. In una reazione di rabbia, Afet spingerà Canfeza dal balcone e la ridurrà in gravi condizioni in ospedale.

L'accordo forzato di Canfeza e Afet

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Canfeza riuscirà a salvarsi grazie a un mucchio di cotone che attutirà la caduta ed eviterà il peggio. La ragazza, tuttavia, riporterà diverse fratture e si riprenderà solo dopo qualche giorno. Afet e Gulizar tremeranno all'idea di essere incriminate, ma Canfeza non dirà nulla sulla caduta e spiegherà che è stato un incidente. Quando la ragazza sarà dimessa preferirà passare la sua convalescenza a casa di Kursat, ma Afet andrà a trovarla per ringraziarla del suo silenzio.

A quel punto Canfeza sarà molto chiara: "Tornerò alla villa e tu mi accetterai come nuora", dirà, "Altrimenti dirò a tutti di Ferman e della spinta dal balcone". Afet avrà le mani legate e pur non volendo sarà costretta ad assecondare Canfeza per salvare il suo matrimonio con Asaf.