Nei nuovi episodi di Racconto di una notte, i telespettatori di Canale 5 avranno modo di scoprire che Ferman Yılmaz (Kerem Arslanoğlu) non è figlio biologico di Asaf (Kenan Bal) e Afet (Ruchan Caliskur). Inoltre, Ferman si caccerà nei guai, poiché la sua amante Efsane gli dirà di aspettare un bambino da lui.

Ferman sospetta di essere stato adottato

Ferman preparerà le valigie e dirà alla moglie Sevde di andarsene via con lui, appena scoprirà che suo padre Asaf ha regalato la loro casa di famiglia a Mahir a sua insaputa. Proprio quando Ferman e la consorte lasceranno la villa, Mahir farà ritorno insieme alla neo moglie Canfeza.

A quel punto, in preda alla furia, Ferman ipotizzerà di poter essere stato adottato dai suoi genitori. Dopo qualche ora, Gulizar esigerà sapere da sua suocera Afet se Ferman ha scoperto la verità sulle sue origini, ma non riceverà alcuna delucidazione.

Il terzo figlio di Afet e Asaf è deceduto in fasce

In seguito, Afet sfoglierà un vecchio album e affermerà che i suoi tre figli sono morti, facendo capire di essersi riferita al defunto Mehmet, padre di Mahir e al marito di Gulizar, ma ne mancherà uno. A chiarire la faccenda, ci penserà un flashback, ed emergerà che il terzo figlio di Afet e Asaf è deceduto da piccolo. Gulizar, quindi, sarà a conoscenza dell’adozione di Ferman, e all'epoca promise ad Afet di mantenere il silenzio sulla questione, per essere accolta nella sua famiglia.

Nel contempo, la situazione si complicherà, quando Efsane, l’amante segreta di Ferman, rimarrà incinta. Per concludere, quest’ultimo si recherà nel cabaret in cui la giovane si esibisce, accompagnato dalla moglie Sevde, senza pensare alle conseguenze. Canfeza invece, verrà a conoscenza che Ferman non è un vero Yilmaz, in maniera casuale.

Riepilogo: Afet ha minacciato di divorziare dal marito Asaf

In precedenza, Afet ha telefonato al marito Asaf poco prima del matrimonio religioso di Canfeza e Mahir. L’anziana donna ha fatto sapere al consorte che Cabir ha ucciso il figlio Mustafa, e dell’intenzione di Selim di mettere fine all’esistenza di Sila, se Canfeza non tornerà da lui. Dopo aver ordinato ad Asaf di fare il possibile per impedire le nozze di loro nipote Mahir, Afet gli ha fatto presente che divorzierà da lui in caso contrario.