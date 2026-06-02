Kursat cambierà in Racconto di una notte e dopo aver confessato a Mahir che Rasit è Boris chiederà di collaborare con lui per poter espiare le sue colpe del passato.

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir e Kursat lavoreranno insieme per incastrare Rasit. Il padre di Canfeza collaborerà con la polizia e proporrà un affare a Selim e Boris che cadranno nella trappola.

Mahir e Canfeza liberi in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Kursat si pentirà amaramente di aver consegnato Canfeza nelle mani di Selim. L'uomo si renderà conto troppo tardi della follia di Allame, ma riuscirà a rimediare prima che sposi sua figlia.

Kursat sparerà a Selim alle spalle e salverà Canfeza che sarà libera di andare via con Mahir. Quest'ultimo sposerà la protagonista, ma le dirà anche che non la ama più. Canfeza accetterà le nozze perché sarà certa che riuscirà a riconquistare la fiducia di Mahir, minata dai suoi tanti rifiuti, ma non sarà così. I giorni passeranno e l'uomo sarà sempre più distante da sua moglie. Nel frattempo, Kursat chiederà un incontro a Mahir in cui gli farà una rivelazione che cambierà tutto. Kursat dirà a Mahir che Boris è Rasit, l'uomo che per anni ha creduto un grande amico e sostituto di suo padre. Al protagonista crollerà il mondo addosso, ma non si perderà d'animo e il uso obiettivo sarà fare giustizia.

La verità di Kursat scuoterà Mahir: Rasit gli ha sempre mentito

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Kursat capirà finalmente da che parte stare. Mahir ascolterà la confessione di suo suocero che gli spiegherà com'è andato davvero l'omicidio di suo padre. Kursat racconterà che per anni ha vissuto con un grande senso di colpa nei suoi confronti, ma aggiungerà anche che è stato Boris a obbligarlo a quell'omicidio. "Catturiamo insieme Rasit", proporrà Kursat, "Io posso aiutarti". Per Mahir non sarà facile accettare la nuova realtà, ma alla fine cederà: "Lavoreremo insieme". Kursat inizierà a fare il doppio gioco con Selim e Rasit e proporrà loro l'arrivo di un grosso carico che potrebbe portare ottimi guadagni. I due uomini cadranno nella trappola, perché non potranno mai immaginare un'alleanza tra Kursat e Mahir.